Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів: де пройдуть дощі, мокрий сніг і посилиться вітер

У четвер, 12 листопада, у більшості областей України очікуються дощі, в Карпатах прогнозують мокрий сніг. Найінтенсивнішими опади будуть на південному сході країни.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

“Синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності. Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: майже без “мінусів” вночі, помірно тепло вдень, найтепліше — на півдні”, — пояснили синоптики.

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Уночі дощі очікуються на заході та сході України, а вдень — по всій країні. У більшості регіонів опади будуть помірними, на південному сході — значними.

У Криму, Херсонській та Запорізькій областях уночі та вранці місцями прогнозують туман.

Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Уночі у східних областях можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C. Найтепліше буде на півдні України, де стовпчики термометрів піднімуться до +8…+13 °C.