        Суспільство

        Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів: де пройдуть дощі, мокрий сніг і посилиться вітер

        Галина Шподарева
        11 Листопада 2026 22:30
        читать на русском →
        Осінній парк / Фото: Pexels
        Осінній парк / Фото: Pexels

        У четвер, 12 листопада, у більшості областей України очікуються дощі, в Карпатах прогнозують мокрий сніг. Найінтенсивнішими опади будуть на південному сході країни.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        “Синоптичну ситуацію в Україні визначатимуть атмосферні фронти у полі зниженого тиску, які зумовлять захмарене небо, у більшості областей дощі різної інтенсивності. Тиск падатиме. Вітер переважатиме з південних напрямків і нестиме тепле вологе повітря, тому й температура буде відповідною: майже без “мінусів” вночі, помірно тепло вдень, найтепліше — на півдні”, — пояснили синоптики.

        Реклама
        Реклама

        Уночі дощі очікуються на заході та сході України, а вдень — по всій країні. У більшості регіонів опади будуть помірними, на південному сході — значними.

        У Криму, Херсонській та Запорізькій областях уночі та вранці місцями прогнозують туман.

        Вітер переважно південно-східний, 5–10 м/с. Уночі у східних областях можливі пориви до 15–20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °C, вдень +3…+8 °C. Найтепліше буде на півдні України, де стовпчики термометрів піднімуться до +8…+13 °C.

        Погодна мапа України на 12 листопада / Фото: Укргідрометцентр

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov