Росія заговорила про пакти про ненапад з країнами НАТО: що пропонує Москва

11 листопада представник МЗС Росії заявив, що Москва може укласти пакти про ненапад з окремими країнами НАТО. Такі домовленості розглядають у межах створення нової системи європейської безпеки, яку обговорюють під час мирних переговорів щодо України.

Про це повідомляє Reuters.

Головний російський переговорник Володимир Мединський заявив, що створення нової системи європейської безпеки стало центральною темою дводенних переговорів в Абу-Дабі. Водночас подробиць обговорення він не розкрив.

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Директор Департаменту зовнішньополітичного планування МЗС Росії Олексій Дробінін під час конференції з питань безпеки в Москві представив три можливі формати домовленостей.

Він назвав три можливі формати майбутніх домовленостей. Перший передбачає створення колективного оборонного союзу або укладення двосторонніх договорів про взаємну допомогу за зразком угод Росії з Білоруссю та Північною Кореєю.

Другий варіант — політичні домовленості про відмову від підтримки противників одна одної у разі агресії. Як приклад дипломат навів угоду Росії з Іраном.

Третій варіант передбачає укладення двосторонніх пактів про взаємний ненапад.

“Наприклад, угоди такого типу могли б бути укладені, зокрема, з окремими державами — членами НАТО, які тоді отримали б, приміром, додаткові індивідуальні гарантії безпеки від Російської Федерації”, — заявив Дробінін.

Переговори щодо України відновилися цього тижня вперше з лютого. Деякі європейські політики виступають проти обговорення нової системи європейської безпеки до досягнення прогресу щодо України, зокрема домовленості про припинення вогню. Водночас американські посадовці дали зрозуміти, що готові до таких дискусій.