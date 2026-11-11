У львівській лікарні відсторонили вже другу медикиню після смерті доньки співачки Федишин

11 листопада у львівській Лікарні Святої Анни усунули від надання медичної допомоги пацієнтам лікарку, яка вела вагітність української співачки Ірини Федишин. Рішення ухвалили після перевірок, пов’язаних зі смертю доньки артистки.

Про це повідомили в Лікарні Святої Анни.

У медзакладі зазначили, що перевірка обставин трагедії триває. Після її завершення керівництво ухвалить подальші рішення.

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“Лікарка, яка вела вагітність Ірини, наразі не залучена до надання медичної допомоги пацієнтам”, — йдеться в повідомленні.

Раніше лікарня припинила трудові відносини з іншою медикинею, яка оглядала співачку вдома перед госпіталізацією. У закладі пояснили, що самовільне надання медичної допомоги поза лікарнею є грубим порушенням внутрішніх правил. Водночас дії звільненої лікарки ще мають отримати фахову оцінку.

Які зміни запроваджують у лікарні

29–30 жовтня в Лікарні Святої Анни відбулася позапланова перевірка Міністерства охорони здоров’я. За її результатами медзаклад отримав зауваження, які має усунути до 1 грудня.

У лікарні залучили додаткових спеціалістів для цілодобового проведення УЗД, усунули частину виявлених недоліків і переглядають порядок надання невідкладної допомоги.

Також організовують додаткове навчання медиків щодо розпізнавання невідкладних станів і дотримання протоколів. До покращення роботи лікарні планують залучити незалежних фахівців з акушерства та гінекології.

Що відомо про втрату співачкою дитини

Раніше українська співачка Ірина Федишин розповіла, що втратила доньку через передчасне відшарування плаценти, яке супроводжувалося внутрішньою кровотечею. Через тяжкі ускладнення лікарям довелося видалити їй матку.

За словами артистки, після появи болю вона зверталася до двох лікарок, однак жодна з них не скерувала її одразу до лікарні. Федишин також повідомила, що після госпіталізації довелося чекати на спеціаліста з УЗД, а попри сильний біль вона самостійно пересувалася між поверхами медзакладу.

Деталі трагедії від чоловіка Ірини Федишин

Чоловік співачки Ірини Федишин Віталій Човник заявив, що перевірка МОЗ виявила сім порушень під час надання медичної допомоги його дружині, яка втратила доньку. За його словами, серед порушень — затримка проведення УЗД, несвоєчасна допомога, неправильна тактика переливання крові та недоліки медичної документації. Він також стверджує, що лікарка, яка оглядала Ірину вдома, вирішила звільнитися сама, а не за рішенням керівництва лікарні.

Човник повідомив про розбіжності в медичних документах: час прибуття до лікарні, за його словами, зазначили на годину пізніше, а транспортування Ірини на каталці — попри те, що вона пересувалася самостійно.

“Я не хочу помсти. Я хочу правди”, — наголосив він.

Чоловік співачки також порушив питання кримінальної відповідальності медиків, зазначивши, що рішення про подальші дії вони ухвалюватимуть разом із дружиною.