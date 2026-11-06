Пацієнтів з України зможуть доставляти до Польщі повітрям: уряд відновлює аеромедичну евакуацію

Кабінет Міністрів України затвердив порядок відновлення аеромедичної евакуації пацієнтів повітряними суднами ДСНС, зокрема для перевезення до закладів охорони здоров’я за кордоном. Новий механізм має запрацювати до кінця 2026 року.

Про це повідомили в ДСНС.

Аеромедична евакуація передбачає перевезення пацієнтів між медичними закладами, транспортування постраждалих та доставлення людей на лікування за кордон. Повітряний транспорт використовуватимуть у випадках, коли наземна евакуація займає надто багато часу, ускладнена або становить ризик для здоров’я.

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За даними ДСНС, дорога з Харкова чи Вінниці до евакуаційного хабу в польському Жешуві наземним транспортом може тривати щонайменше 12 годин. Натомість повітряним судном цей маршрут можна подолати за 2–3 години.

Повітряні судна ДСНС зможуть перетинати державний кордон і доставляти пацієнтів безпосередньо до евакуаційного хабу, зокрема в межах програми Medevac Ukraine.

Затверджений порядок також передбачає авіаперевезення донорських органів для трансплантації. Такий спосіб транспортування застосовуватимуть, якщо наземне перевезення серця триває понад дві години, а печінки або легень — понад п’ять годин.

Координуватиме евакуацію Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України. ДСНС забезпечуватиме повітряне судно й екіпаж, а також визначатиме можливість виконання польоту з урахуванням безпекової ситуації та погодних умов.