У Москві раптово помер посол Росії у США Дарчієв: у МЗС назвали причину смерті

11 листопада в Москві помер посол Росії у США Олександр Дарчієв. Російському дипломату було 66 років.

Про це повідомили в МЗС РФ.

У відомстві заявили, що дипломат помер раптово, не уточнивши місце та причину смерті. Згодом речниця МЗС Росії Марія Захарова повідомила, що Дарчієв помер у Москві внаслідок хронічного захворювання. Якого саме, вона не уточнила.

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У МЗС назвали Дарчієва “видатним дипломатом” та фахівцем з американських питань. Олександр Дарчієв обіймав посаду посла Росії у США з початку 2025 року. Він змінив Анатолія Антонова, якого звільнили з посади наприкінці 2024 року.

Дипломат працював у системі МЗС РФ із 1992 року. У різні роки був заступником директора та директором департаменту Північної Америки, очолював департамент Північної Атлантики, працював радником-посланником російського посольства у Вашингтоні та послом у Канаді.

У лютому 2025 року Дарчієв очолював російську делегацію на переговорах зі США у Стамбулі.