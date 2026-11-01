“Забарвлює лід українською кров’ю”: Сибіга розкритикував рішення CAS щодо Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав скасувати рішення Спортивного арбітражного суду щодо повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань. Він також звернувся до урядів із закликом відмовляти російським гравцям у в’їзді.

Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

“Повертаючи російський хокей, CAS забарвлює лід українською кров’ю”, — заявив Сибіга.

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Міністр наголосив, що Росія не припинила війну, вбивства українців та атаки на міста. Він поставив під сумнів наявність підстав для повернення її національних збірних на міжнародні турніри.

На думку Сибіги, російські команди представляють державу, яка продовжує агресію, а їхній допуск забезпечить Москві міжнародну легітимність, якої вона прагне.

Глава МЗС закликав міжнародну спортивну спільноту та партнерів України зайняти тверду позицію проти повернення Росії до змагань.

“Це ганебне рішення має бути скасоване. Я також закликаю уряди, які не втратили моральних орієнтирів, відмовляти російським гравцям у в’їзді на свою територію”, — написав він.

Сибіга додав, що війна Росії повинна мати наслідки, зокрема й у міжнародному спорті.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що 30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та скасував рішення IIHF про відсторонення російських команд. Рішення стосується турнірів сезону 2026/27, зокрема чоловічого та жіночого чемпіонатів світу.

Суд дійшов висновку, що IIHF не надала достатніх доказів загрози безпеці, яка виправдовувала б заборону. Питання участі під нейтральним прапором CAS не розглядав.

IIHF висловила розчарування рішенням і наголосила, що її безпекові застереження залишаються актуальними. Проти повернення російських команд також виступили Федерація хокею України та хокейні федерації Німеччини, Чехії, Швеції, Фінляндії й Австрії.