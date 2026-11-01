У США після футбольного матчу сталася стрілянина: одна людина загинула, восьмеро поранені

У Бірмінгемі, штат Алабама, ввечері 31 жовтня сталася стрілянина поблизу стадіону Legion Field після матчу з американського футболу. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву поліцію.

Вогонь відкрили близько 19:50 за місцевим часом на Греймонт-авеню, неподалік арени, де проходив щорічний матч Magic City Classic.

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За словами начальника поліції Бірмінгема Майкла Пікетта, більшість уболівальників уже залишили територію стадіону. Стрілянина сталася поруч із місцем, де працювали торговці.

Одного з поранених госпіталізували у критичному стані, стан інших сімох оцінювали як стабільний. Поліція затримала одну людину та доставила її до відділку для допиту. На місці вилучили кілька одиниць вогнепальної зброї.

Після інциденту правоохоронці припинили святкові заходи біля стадіону та закликали людей залишити його територію. Слідчі також попросили очевидців передати відеозаписи стрілянини. Мотиви та обставини нападу встановлюють.

Magic City Classic — щорічний матч між командами університетів Alabama A&M та Alabama State. Цьогоріч гра зібрала майже 70 тисяч уболівальників і завершилася перемогою Alabama A&M із рахунком 31:28.