AP: Війна з Іраном коштувала американцям уже $47,1 млрд, але Трамп допускає нові удари

Витрати американських платників податків на війну з Іраном зросли до 47,1 млрд доларів за вісім місяців конфлікту. Лише з початку вересня військові витрати США збільшилися на 3,5 млрд доларів, тоді як президент Дональд Трамп не виключає відновлення ударів по Ірану.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на нову оцінку Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM), яку Пентагон передав Конгресу.

За даними американського військового командування, станом на 16 жовтня витрати на війну, яку США та Ізраїль розпочали наприкінці лютого, досягли 47,1 млрд доларів. На початку вересня ця сума становила близько 43,6 млрд доларів.

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Найбільша частина витрат — приблизно 29 млрд доларів — припадає на поповнення запасів боєприпасів. Особливо значними є витрати на ракети-перехоплювачі для систем Patriot і THAAD, запаси яких скоротилися під час бойових дій.

Ще 11,9 млрд доларів Пентагон пов’язує з проведенням військових операцій, а 6 млрд доларів — із втратами техніки та обладнання.

При цьому загальна оцінка не враховує пошкодження американських військових баз на Близькому Сході. За даними інспектора Пентагону, іранські удари пошкодили або знищили сотні будівель та інших споруд на базах США в Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії.

За офіційними даними Пентагону, за час конфлікту загинули 21 американський військовослужбовець, ще 865 дістали поранення. Із загальної кількості загиблих 18 втратили життя внаслідок іранських ударів, авіакатастроф бойових літаків або під час знешкодження іранських дронів.

Попри значні витрати, адміністрація Трампа не виключає нових військових операцій проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу. США направляють на Близький Схід третій авіаносець і тисячі додаткових військовослужбовців.

Білий дім також домагається ухвалення військового бюджету на 1,5 трлн доларів і просить Конгрес схвалити додаткові 95 млрд доларів для фінансування війни з Іраном та інших пріоритетів.

Водночас війна та її вплив на ціни на енергоносії стали важливими питаннями напередодні проміжних виборів у США. Згідно з нещодавнім опитуванням AP-NORC, більшість виборців хочуть, щоб Конгрес насамперед зосередився на припиненні конфлікту.

Демократи намагаються законодавчо обмежити продовження війни, однак відповідні ініціативи поки не отримали підтримки в Конгресі, який контролюють республіканці.