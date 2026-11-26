Американський мільярдер Тодд Боелі підписав угоду про придбання міжнародних активів підсанкційної російської нафтової компанії “Лукойл”. До консорціуму покупців увійшла Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC).

Про це пише Reuters.

Угода, переговори щодо якої тривали понад рік, передбачає обмін цінних паперів “Лукойлу” вартістю $10 млрд на міжнародні активи компанії.

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За словами джерел агентства, закордонний портфель “Лукойлу” оцінюється приблизно в $16 млрд та охоплює діяльність у близько 40 країнах. До нього входять нафтові родовища в Азербайджані, Казахстані та ще дев’яти країнах із сукупним видобутком близько 350 тисяч барелів нафти на добу, нафтопереробні заводи в Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також мережа АЗС, зокрема у США.

Американський уряд через DFC отримає частку майбутніх прибутків після того, як приватні інвестори повернуть вкладений капітал та отримають погоджену дохідність. Вашингтон також матиме представництво в органі управління компанією.

За словами Боелі та представника DFC, угода має сприяти обмеженню можливостей Москви фінансувати війну проти України та заміщенню російського впливу американським на стратегічних ринках.

Цінні папери “Лукойлу”, які використовуватимуть для обміну, придбали в американських та британських інвестиційних фондів і депозитарних банків. Акції були заморожені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

За інформацією джерела Reuters, ці папери розмістять на спеціальному рахунку умовного зберігання в Об’єднаних Арабських Еміратах, а не передаватимуть безпосередньо “Лукойлу”. Такий механізм має забезпечити виконання вимог Мінфіну США, який заборонив отримання російською компанією фінансової вигоди від угоди.

Окрім Боелі та DFC, до консорціуму входять американський банк Xtellus Partners та інвестиційна компанія Catena Investment Holding з ОАЕ. Розміри часток учасників не розголошуються.

Угода потребує схвалення Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC). За оцінкою Боелі, її завершення може тривати до року, після чого компанію перейменують.

Мінфін США запровадив санкції проти “Лукойлу” в жовтні 2025 року. Раніше угоди про придбання міжнародних активів російської компанії підписували Gunvor та Carlyle, однак жодна з них не була завершена.