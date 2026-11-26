Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте ввечері 25 листопада провели зустріч у резиденції Мар-а-Лаго. Однією з головних тем переговорів стало якнайшвидше завершення війни Росії проти України.

Про це йдеться у спільній заяві Трампа і Рютте, опублікованій на сайті НАТО.

Сторони наголосили на важливості того, щоб Росія уникала будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно можуть призвести до розширення війни.

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Серед інших ключових тем зустрічі були конфлікт в Ірані та досягнення, яких вдалося домогтися на самітах НАТО в Гаазі та Анкарі.

Трамп і Рютте також обговорили необхідність подальшого збільшення оборонних витрат та інвестицій в оборонно-промислову базу як у США, так і в інших країнах НАТО.