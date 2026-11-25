25 листопада у матчі Ліги чемпіонів в Баку іспанська “Барселона” перемогла азербайджанський “Сабах” із рахунком 4:1. Дубль оформив Ентоні Гордон, ще по голу забили Карім Адейємі та Габріел Жезус.

Про це пише Reuters.

“Барселона” не відразу змогла зламати оборону господарів. У першому таймі Адейємі, який замінив травмованого Ламіна Ямаля на правому фланзі, виконав передачу до штрафного майданчика. Голкіпер “Сабаха” Стас Покатілов відбив м’яч до Гордона, який відкрив рахунок ударом із близької відстані.

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Уже через шість хвилин після початку другого тайму Покатілов відбив удар Жезуса, але м’яч знову опинився перед Гордоном, який подвоїв перевагу гостей.

На 55-й хвилині відзначився Адейємі, а ще через п’ять хвилин четвертий гол забив Жезус.

Після години гри “Сабах” зумів відповісти. Джой-Ленс Мікелс вразив ворота каталонців, подарувавши вболівальникам на Олімпійському стадіоні Баку привід для радості.

Попри впевнену перевагу, команда Гансі Фліка продовжувала атакувати до фінального свистка. Для “Барселони” важлива не лише кількість очок, а й різниця забитих і пропущених м’ячів, яка може вплинути на прямий вихід до 1/8 фіналу.

Після п’яти матчів основного етапу Ліги чемпіонів каталонці мають чотири перемоги та посідають четверте місце. “Сабах” перебуває на 32-й позиції.

Матч у Баку “Барселона” провела без Ламіна Ямаля. Головний тренер Гансі Флік не включив футболіста до складу на виїзд через травму гомілкостопа.