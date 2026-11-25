25 листопада внаслідок чергового російського удару по Одесі пошкоджено приватний будинок. На місці працюють рятувальники, інформацію про постраждалих уточнюють.
Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Раніше цього дня російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.
В Одесі пошкоджено житловий комплекс. Дві жінки зазнали осколкових поранень.
У передмісті пошкоджено приватне логістичне підприємство та виробництво побутової паперової продукції.
Через атаку частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.