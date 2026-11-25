В Одесі після нового російського удару зруйновано частину будинку: на місці працюють рятувальники

На аеродромі “Саваслейка” уражені три МіГ-31 і два Су-34 — Генштаб

Через атаку частина споживачів у Пересипському та Приморському районах Одеси залишилася без електропостачання. Об’єкти критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

Раніше цього дня російські війська масовано атакували Одесу та передмістя ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

25 листопада внаслідок чергового російського удару по Одесі пошкоджено приватний будинок. На місці працюють рятувальники, інформацію про постраждалих уточнюють.