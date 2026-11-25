Перша леді США Меланія Трамп сприяла возз’єднанню ще дев’ятьох українських та російських дітей із їхніми родинами. Це вже сьома така операція за її участю.

Про це повідомили у Білому домі.

Загальна кількість дітей, які возз’єдналися із сім’ями завдяки цій ініціативі, зросла до 43. За словами Меланії Трамп, повернення дев’ятьох дітей до родин відбулося за повної співпраці керівництва України та Росії.

Реклама

Реклама

Перша леді США наголосила, що має намір продовжувати гуманітарну діяльність, спрямовану на возз’єднання сімей.

Як повідомляє Reuters, уповноважена з прав дитини у РФ Марія Львова-Бєлова заявила, що дев’ятеро дітей вирушили з Росії та окупованих територій України до родичів в Україні та Німеччині. Раніше вони перебували під опікою родичів або в установах на території Росії та окупованих українських регіонів. За її словами, до повернення однієї дитини також долучився Ватикан.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Львової-Бєлової у зв’язку з її ймовірною причетністю до незаконної депортації українських дітей до Росії. Сама російська чиновниця відкидає ці звинувачення, називаючи їх безпідставними.