Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія прагне більшого, ніж контроль над Україною, і “масштабно ескалює” ситуацію в Європі. За його словами, це стосується Балтійського регіону, Польщі, Чорного моря і навіть космічного простору.

Про це Мерц сказав під час виступу щодо федерального бюджету, пише The Guardian.

Говорячи про зовнішні загрози, канцлер наголосив, що Німеччина занадто довго нехтувала фундаментальними питаннями оборони, інфраструктури, демографічних змін та економіки.

Реклама

Реклама

“Росія точно знає, чого хоче, і Росія хоче більшого, ніж Україна”, — заявив Мерц.

За його словами, ті, хто цього не усвідомлює, або “не розуміють світ таким, яким він є”, або переслідують інший порядок денний, який суперечить свободі, відкритості та ліберальним цінностям Німеччини.

Мерц заявив про “масштабну ескалацію”

Канцлер сказав, що Росія посилює напруженість у Балтійському регіоні, Польщі, Чорному морі та навіть у космосі.

“Вона ескалює у величезних масштабах — зокрема тут, у межах наших власних кордонів, навіть ціною людських життів”, — заявив Мерц.

На його думку, саме тому Європа повинна чітко окреслити межі для Росії.

“Ми, як європейці, повинні — і будемо — встановлювати для Росії чіткі межі”, — наголосив канцлер.