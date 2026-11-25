Дві третини американців не схвалюють те, як президент США Дональд Трамп веде політику щодо війни Росії проти України, тоді як підтримують його підхід близько 30%. Майже чотири з десяти опитаних вважають, що Трамп надто схиляється на бік Росії.

Про це свідчить опитування Pew Research Center, проведене 9-15 листопада серед 10 247 дорослих американців.

За даними дослідження, 39% респондентів вважають, що Трамп надто підтримує Росію у війні. Лише 7% заявили, що президент США, навпаки, надто підтримує Україну.

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Ще 21% опитаних вважають, що Трамп дотримується правильного балансу між двома сторонами, а 33% не змогли визначитися.

Демократи та республіканці по-різному оцінюють Трампа

Серед республіканців 59% схвалюють підхід Трампа до війни Росії проти України.

Водночас серед демократів 91% не схвалюють його політику.

Особливо помітна різниця у відповідях на питання, чи має США відповідальність допомагати Україні захищатися від Росії.

Серед демократів і незалежних виборців, які схиляються до Демократичної партії, 65% вважають, що така відповідальність є. Серед республіканців та їхніх прихильників такої думки дотримуються 34%.

Загалом 49% американців заявили, що США мають допомагати Україні захищатися від Росії.

39% вважають, що Трамп надто підтримує Росію

Частка американців, які вважають, що Трамп надто схиляється на бік Росії, зросла до 39%. Це на 6 процентних пунктів більше, ніж у серпні 2025 року, коли так вважали 33% опитаних.

Водночас показник залишається нижчим, ніж у березні 2025 року, коли таку оцінку давали 43% респондентів.

Серед республіканців частка тих, хто вважає, що Трамп дотримується правильного балансу, скоротилася з 50% у серпні 2025 року до 39% зараз. Водночас до 39% зросла частка тих, хто не зміг визначитися з відповіддю, порівняно з 31% у серпні 2025 року.

Серед демократів 65% заявили, що Трамп надто підтримує Росію. У серпні 2025 року таких було 59%, а в березні — 72%.

Третина американців бачить у Росії серйозну загрозу

33% американців назвали вторгнення Росії в Україну серйозною загрозою інтересам США. Цей показник майже не змінився протягом останніх двох років.

Серед демократів так вважають 44%, серед республіканців — 21%.

Pew Research Center провів опитування серед 10 247 повнолітніх жителів США з 9 до 15 листопада 2026 року. Усі учасники дослідження є членами American Trends Panel, а результати репрезентують доросле населення США.

Раніше “Головне в Україні” писало, що Дональд Трамп заявив: він не встановлював дедлайну для укладення мирної угоди між Україною та Росією. На слова Володимира Зеленського про бажання американських переговорників досягти домовленості до січня президент США відповів, що “не обмежений жодними термінами”.