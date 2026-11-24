Президент США Дональд Трамп особисто втрутився в рішення ради директорів Nvidia та домігся повернення Дженсена Хуанга на посаду генерального директора після скандалу, пов’язаного з імовірним китайським шпигунством. При цьому внутрішнє розслідування компанії ще не завершилося й американські законодавці готуються допитати Хуанга.

Про це пише Axios.

За інформацією видання, у неділю Трамп особисто долучився телефоном до засідання ради директорів Nvidia. Одне з джерел Axios стверджує, що президент США наполягав на поверненні Хуанга навіть активніше, ніж сам керівник компанії. Це сталося лише через шість днів після того, як голова ради директорів Nvidia публічно виключив можливість повернення Хуанга. Однак після втручання Білого дому рада одноголосно відновила його на посаді.

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Nvidia визнала, що спиралася на запевнення високопосадовців американського уряду щодо відсутності загроз національній безпеці з боку Хуанга. Водночас власне розслідування компанії щодо ймовірної китайської шпигунської операції залишалося незавершеним. Раніше Хуанг брехав про свої стосунки з особою, яку підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

Трамп відкинув попередження американських спецслужб щодо можливого китайського шпигунства в індустрії штучного інтелекту. Союзники Хуанга переконували президента, що засновник Nvidia став жертвою так званої “глибинної держави” та анонімних витоків інформації.

Повернення Хуанга спричинило стрімке зростання фондового ринку. Ф’ючерси на індекс Nasdaq 100 досягли нічного ліміту зростання у 7%, а акції Nvidia подорожчали майже на 31%, збільшивши ринкову вартість компанії на сотні мільярдів доларів.

Після цього Трамп в інтерв’ю CNBC заявив, що Хуанга виправдали, а рада директорів зрештою вирішила зробити те, чого хотіла його адміністрація. Американський президент розглядав повернення Хуанга як необхідний крок для відновлення довіри інвесторів до індустрії штучного інтелекту, вартість якої вимірюється трильйонами доларів.

Трамп також опублікував у Truth Social змінене зображення своєї відомої фотографії після замаху 2024 року. На ньому закривавлений Хуанг під прапором Nvidia тримає піднятий червоний бюстгальтер.

Водночас втручання президента перетворило корпоративний скандал на політичну проблему для Білого дому. За інформацією Axios, рішення Трампа викликало критику не лише серед демократів, а й серед республіканців та представників його адміністрації, які вважають китайське шпигунство загрозою технологічному лідерству США.

Наступного тижня Дженсен Хуанг разом із головним юрисконсультом Nvidia Тімом Тетером має відповісти на запитання законодавців за зачиненими дверима. На 3 грудня заплановані публічні слухання в Сенаті США, присвячені цьому скандалу.

Повернувши Хуанга до керівництва Nvidia та запевнивши компанію у відсутності загроз національній безпеці, Трамп фактично поставив на карту довіру до американського уряду. При цьому сам скандал, попри повернення керівника, ще далекий від завершення.