У Києві поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 100 тисяч доларів за сприяння у працевлаштуванні військовозобов’язаного до українського дипломатичного представництва за кордоном. Така робота мала надати чоловікові законні підстави для виїзду з України.

Про це повідомила Національна поліція України.

За даними правоохоронців, підозрюваний представлявся посадовцем із кадрового резерву профільного відомства та запевняв, що має вплив на службових осіб.

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Він повідомив кандидату, що той нібито вже пройшов необхідну перевірку для роботи в дипломатичному представництві. Обумовлені 100 тисяч доларів чоловік попросив підготувати у трьох валютах — доларах США, швейцарських франках та євро.

Поліцейські затримали фігуранта в одному зі столичних кафе під час отримання завдатку в розмірі 20 тисяч доларів.

Того ж дня чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.