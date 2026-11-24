У Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі автомобіля швидкої допомоги та Hyundai. Унаслідок аварії постраждали водій спецтранспорту та пацієнт, який перебував у машині медиків.

Про це повідомила поліція Києва.

Аварія сталася напередодні близько 20:00 на вулиці Самійла Кішки.

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За попередніми даними, водій автомобіля швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками почав виконувати розворот і зіткнувся з Hyundai, який рухався позаду.

Від удару легковик відкинуло на два припарковані автомобілі, а швидка перекинулася на бік.

Постраждали двоє людей

У 58-річного водія спецавтомобіля діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму грудної клітини.

33-річний пацієнт, який перебував у швидкій під час аварії, отримав черепно-мозкову травму, закриту травму хребта та забої ніг.

Обох постраждалих госпіталізували.

За даними поліції, обидва водії були тверезими. Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події.