У Голосіївському районі Києва сталася ДТП за участі автомобіля швидкої допомоги та Hyundai. Унаслідок аварії постраждали водій спецтранспорту та пацієнт, який перебував у машині медиків.
Про це повідомила поліція Києва.
Аварія сталася напередодні близько 20:00 на вулиці Самійла Кішки.
За попередніми даними, водій автомобіля швидкої допомоги з увімкненими проблисковими маячками почав виконувати розворот і зіткнувся з Hyundai, який рухався позаду.
Від удару легковик відкинуло на два припарковані автомобілі, а швидка перекинулася на бік.
Постраждали двоє людей
У 58-річного водія спецавтомобіля діагностували закриту черепно-мозкову травму та закриту травму грудної клітини.
33-річний пацієнт, який перебував у швидкій під час аварії, отримав черепно-мозкову травму, закриту травму хребта та забої ніг.
Обох постраждалих госпіталізували.
За даними поліції, обидва водії були тверезими. Правоохоронці вирішують питання щодо правової кваліфікації події.