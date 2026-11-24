Польща активувала необхідні сили та засоби протиповітряної оборони у відповідь на російські удари по території України. Заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист польського повітряного простору, насамперед у районах, прилеглих до потенційно загрозливих регіонів.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

У польському командуванні зазначили, що відповідні сили й засоби були активовані через Центр повітряних операцій — Командування повітряного компонента.

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“Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення та захист польського повітряного простору, особливо в районах, прилеглих до загрозливих регіонів”, — йдеться у повідомленні.

Оперативне командування ЗС Польщі заявило, що постійно стежить за ситуацією, а підпорядковані сили та засоби залишаються у готовності до негайного реагування.