Із усіх світових трендів домашнього відновлення для української квартири найкорисніші три: проста посадка й розкладання, програми, що не вимагають постійного інтернету, і зрозумілі сеанси без зайвих цифр. Решта поки більше схожа на вітрину виставки, ніж на побутову річ.

Щоб не гадати, подивімося, що показали звіти та CES 2026, і перевіримо це на реальному прикладі: casada.online, сайті офіційного дистриб’ютора масажного обладнання Casada в Україні.

Що кажуть цифри

За даними Global Wellness Institute, світова економіка велнесу у 2025 році сягнула 7,5 трильйона доларів і зросла на 8,9% за рік. Сегмент ментального добробуту оцінено у 301 мільярд доларів, а сон, як його підрозділ, росте приблизно на 13% щороку з 2019 року. Автори пов’язують це зі стресом і психологічним навантаженням.

Ринок масажного обладнання менший, зате показовий. За оцінкою Grand View Research, у 2025 році він становив 12,4 мільярда доларів, а домашнє використання має найшвидше зростання, 8,5% на рік. Водночас у виручці 2025 року 83,1% усе ще давав комерційний сектор: салони, готелі, офіси.

Наш висновок простий. Домашній сегмент зростає від невеликої бази, тобто люди тільки починають переносити відновлення зі спа до власної кімнати. Тому на ринку ще багато показових, але не завжди продуманих рішень, і обирати їх варто з холодною головою. Не випадково найгучніші новинки з виставок розраховані на ефектний стенд, а не на ліфт у панельному будинку.

Що показали на CES 2026

У Лас-Вегасі корейська Bodyfriend привезла 40 продуктів і, за даними Asia Economy, показала масажного робота Da Vinci AI, який за PPG-датчиком оцінює рівень стресу й радить програму. Fox News серед новинок відзначив RheoFit A1, роботизований валик із ШІ-сканом тіла, що масажує приблизно за десять хвилин.

Репортаж Gizmodo від 6 січня 2026 року охолоджує ентузіазм. Автор сидів у кріслі Human Touch Super Novo 3.0 і визнав, що було приємно. Проте чат із ШІ для налаштування масажу на стенді вимкнули: хмарна модель не працювала через поганий Wi-Fi. І фінал: добрий живий масаж, на його думку, майже напевно кращий за будь-яку машину.

Фільтр для української квартири: три питання

Цього немає в оглядах трендів, але саме тут вирішується, чи стане техніка вашою.

Чи працює без хмари? Історія з Wi-Fi на CES для нас не анекдот. Перебої зі світлом і зв’язком в Україні не рідкість, тож перед покупкою запитайте, що доступно без інтернету, а що потребує додатка.

Чи пройде в під’їзд? Крісла Casada важать від 59 до 186,5 кг. Для найважчих потрібні вільний прохід, ліфт або кілька людей на сходах, і це краще з’ясувати до доставки.

Чи не стане це ще одним завданням? Global Wellness Summit називає один із трендів 2026 року реакцією на надмірну оптимізацію: люди втомилися від постійного відстеження сну й показників. Крісло, яке щовечора видає оцінку, може додати тривоги, а не прибрати її.

Які тренди вже можна помацати

Дещо зі світових новинок у Casada є не на стенді, а в каталозі. Skyliner III має голосове керування. AlphaSonic III пропонує 3D-масаж із ШІ-персоналізацією після сканування тіла. Програма Braintronics поєднує масаж зі звуковою стимуляцією через навушники, триває 21 хвилину й доступна в AlphaSonic III, Skyliner III, Pollux та Ecosonic 3D. Її логіка близька до тренду, який Global Wellness Summit називає нейровелнесом: заспокоїти нервову систему до того, як накопичиться виснаження.

Є й побутовий приклад: Pollux під час розкладання посувається вперед, тож його можна ставити майже біля стіни. Для типової квартири така дрібниця корисніша за будь-який датчик. Стандартний сеанс триває 20 хвилин, тобто вкладається в проміжок між роботою й вечерею.

Casada належить німецькому Casada Healthcare, у світі працює 98 магазинів бренду в 42 країнах. Перевірити крісло в Україні можна у київському шоурумі (вул. Володимира Івасюка, 8, корпус 5): будні з 10:00 до 17:00, субота за домовленістю, тільки на місці, без виїзду додому. Для тих, хто далеко, на сайті є 3D-тур шоурумом, AR-перегляд у вашій кімнаті та відеоогляди.

Що поки не варто чекати

Робота-масажиста, який замінить людину, у квартирі найближчим часом не з’явиться. На виставці такі пристрої демонструють у ролі шоу: стенд, обслуговування, налаштована мережа. Реальна кімната має інші умови, і саме там техніка або стає звичною, або стоїть із накинутим пледом.

Так само обережно ставтеся до обіцянок «персоналізації» без пояснень. Запитайте, що саме змінюється: глибина, швидкість, зона, тривалість? Якщо менеджер відповідає конкретно, це добрий знак. Якщо лише «ШІ підбере», просіть показати, як це виглядає на практиці.

Нарешті, не прив’язуйте покупку до моди. Тренд 2026 року про відновлення не означає, що кожній родині потрібне велике крісло. Комусь вистачить місця для двадцяти хвилин тиші й теплого світла, і це теж цілком законний варіант домашнього відновлення.

Окремо про рух. ВООЗ повідомляє, що 31% дорослих не досягають рекомендованого рівня фізичної активності, а мінімум становить 150 хвилин помірної активності на тиждень. Масажне крісло цього не замінить і не має. Але як щоденна пауза після сидячого дня воно може бути частиною режиму, а не відмовкою від нього. Корисно ставитися до нього як до вечірнього ритуалу: той самий час, ті самі двадцять хвилин, жодних рекордів. Тоді тренд домашнього відновлення стає звичкою, а не покупкою на місяць.

Короткий чек-лист

Запишіть, коли саме ви користуватиметеся: ранок, вечір чи після тренування. Виміряйте кімнату з розкладеним кріслом і шлях до неї від під’їзду. Запитайте, які функції працюють без інтернету. Спробуйте двоє-троє моделей наживо, а не за відео. З’ясуйте умови: гарантія в Casada 5 років, безкоштовна доставка по Україні займає 1–5 днів, а оплату частинами обговорюють із менеджером.

Якщо спина болить постійно або є діагнози, спершу запитайте лікаря. Крісло про вечірню паузу, а не про діагноз.