Шведські винищувачі Gripen мають з’явитися в Україні вже з січня. Але для посилення оборони країні необхідно більше як цих літаків, так і американських F-16.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Засідання було присвячене захисту України від російських реактивних дронів цього та наступного року з урахуванням планів їх виробництва в РФ.

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“F-16 – Україні потрібно більше таких літаків. “Гріпенів”, які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше”, — наголосив Зеленський.

За словами президента, українська розвідка має інформацію про обсяги виробництва російських безпілотників, схеми постачання компонентів та плани їхнього застосування. Для протидії цьому потрібні посилення санкцій, ефективніший експортний контроль та засоби збиття дронів.

Зеленський зазначив, що він особисто, Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають конкретні завдання щодо посилення авіації.

“Буде більше літаків для нашої оборони. Це абсолютно чітко. Це дуже потрібно”, — заявив президент.

Він також повідомив про збільшення кількості ефективних українських перехоплювачів реактивних “шахедів”. За словами Зеленського, держава планує максимально законтрактувати їх виробництво.