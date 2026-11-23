Кабінет міністрів України продовжив до 20 грудня бронювання працівників частини підприємств, які втратили статус критично важливих. Рішення також стосується компаній, у яких цей статус закінчується найближчим часом.

Про це йдеться в постанові Кабміну №1452 від 19 листопада 2026 року.

За новими правилами, підприємства зможуть зберегти статус критично важливих до 20 грудня включно, навіть якщо термін його дії вже закінчився або спливає раніше цієї дати. Це стосується підприємств, які втратили статус після набрання чинності постановою №1328 від 23 жовтня, а також тих, у яких він закінчується до 20 грудня.

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Однак продовження діє не для всіх. Воно поширюється на підприємства, яким статус критично важливих надали державні органи, що погодили відповідні критерії з Координаційним центром з організації бронювання. Якщо рішення про надання статусу було скасоване або підлягає скасуванню, продовження не діятиме.

Разом зі статусом підприємств до 20 грудня зберігається і бронювання їхніх працівників. Йдеться про відстрочки від мобілізації, оформлені через державний портал електронних послуг, термін яких уже закінчився у визначений постановою період або спливає до 20 грудня.

Для підприємств, які втратили статус критично важливих у період між набранням чинності постановами №1328 та №1452, уряд також скасував вимогу дотримуватися встановленого строку підтвердження цього статусу.

Окремо уряд дав час до 20 грудня керівникам визначених критично важливих установ, представництвам донорських організацій та виконавцям проєктів міжнародної технічної допомоги. До цієї дати вони мають привести кількість заброньованих працівників у відповідність до нових вимог. Протягом перехідного періоду до них не застосовуватиметься пункт 92 Порядку бронювання.

Міністерство цифрової трансформації має протягом п’яти днів після набрання чинності постановою забезпечити можливість бронювати працівників таких підприємств через державний портал електронних послуг.

Також для вже заброньованих працівників цих підприємств передбачили окремий порядок переведення на спеціальний військовий облік. У таких випадках не застосовуватиметься строк, встановлений пунктом 29 Порядку бронювання.