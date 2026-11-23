У Харкові СБУ затримала 27-річного перевізника з Рівненщини, якого підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків до країн ЄС. За даними слідства, за виїзд п’ятьох чоловіків він вимагав 100 тисяч доларів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підозрюваний займався пасажирськими перевезеннями, зокрема за кордон. Він також має судимість за тяжкий злочин і перебуває на іспитовому строку. На початку 2026 року його засудили за ДТП, у якій тяжких травм зазнала малолітня дитина.

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За даними слідства, чоловік шукав охочих уникнути військової служби та пропонував їм за гроші незаконний виїзд з України. В одному із задокументованих епізодів він вимагав від мешканця Харкова 100 тисяч доларів за переправлення п’ятьох чоловіків — по 20 тисяч доларів з кожного.

Підозрюваний пропонував кілька маршрутів перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску, стверджував, що має зв’язки серед місцевих прикордонників, а також обіцяв організувати перевезення до однієї із західних областей України.

Для отримання авансу чоловік особисто приїхав до Харкова. Співробітники СБУ затримали його біля одного з ресторанів міста під час одержання 10 тисяч доларів.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинена з корисливих мотивів. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці продовжують встановлювати інших причетних до організації незаконного каналу.