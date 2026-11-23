За два дні російські війська атакували чотири енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Без електропостачання залишаються близько 353 тисяч осель в області.

Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, по більшості атакованих об’єктів російські війська вже завдавали ударів раніше. Внаслідок обстрілів пошкоджено обладнання, на кількох об’єктах виникли пожежі.

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Знеструмлена значна частина Дніпра, Самара та прилеглих районів.

Енергетики працювали над відновленням електропостачання всю ніч і продовжують ремонти. Насамперед світло повертають об’єктам критичної інфраструктури.

Через пошкодження магістральних мереж відновити електропостачання всім споживачам поки неможливо.

У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Кам’янському та Павлоградському районах діють екстрені відключення електроенергії. Графіки там не застосовуються.

У решті області електроенергію вимикають за графіками за командою Укренерго.

Як раніше повідомляли в Міненерго, минулої доби на Дніпропетровщині росіяни також атакували об’єкт газової інфраструктури. Внаслідок удару постраждали троє працівників. Двоє зазнали контузій, ще один отримав важкі поранення, його доставили до лікарні.