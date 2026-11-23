23 листопада у Голосіївському та Шевченківському районах Києва внаслідок падіння уламків російських дронів загорілися автомобілі. У Шевченківському районі є постраждалі.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
У Голосіївському районі автомобілі загорілися на території об’єкта критичної інфраструктури.
У Шевченківському районі, в центрі Києва, внаслідок падіння уламків спалахнув автомобіль. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місце викликали медиків.
О 15:14 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку центру столиці.