“Хто захистить Україну, якщо на нас знову нападуть?”: Зеленський вимагає конкретики від НАТО

У центрі Києва після атаки РФ палає автомобіль, є постраждалі

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У Шевченківському районі, в центрі Києва, внаслідок падіння уламків спалахнув автомобіль. За попередньою інформацією, є постраждалі. На місце викликали медиків.

23 листопада у Голосіївському та Шевченківському районах Києва внаслідок падіння уламків російських дронів загорілися автомобілі. У Шевченківському районі є постраждалі.