Нові правила бронювання в Україні: критичність переглянуть, для ОПК та енергетики — до 95%

Кабінет Міністрів змінив правила бронювання військовозобов’язаних та порядок визначення підприємств критично важливими. Постанова передбачає перегляд критеріїв, створення нового Координаційного центру та окремі правила щодо підвищених лімітів бронювання.

Про це йдеться у постанові Кабміну №1328 від 23 жовтня 2026 року.

Деталі змін пояснила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк. Ще низку нововведень вона навела в окремому повідомленні.

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Критерії критичності переглянуть

Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та обласні адміністрації мають протягом десяти днів після набрання постановою чинності переглянути й узгодити критерії, за якими підприємства визнають критично важливими.

Після цього органи влади повинні перевірити, чи відповідають уже визначені критично важливими підприємства оновленим вимогам.

Якщо критерій, на підставі якого підприємство отримало статус критично важливого, буде виключено, відповідне рішення мають скасувати.

Водночас інші чинні рішення про критичність залишатимуться в силі до завершення строку, на який їх було прийнято.

Для ОПК та енергетики — до 95% бронювання

Для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики ліміт бронювання становитиме до 95% військовозобов’язаних працівників.

У межах цього ліміту мають обов’язково бронювати всіх військовозобов’язаних, безпосередньо залучених до виробництва.

Збільшити ліміт зможуть Міністерство оборони або Міністерство енергетики з урахуванням рекомендацій нового Координаційного центру.

Після рішення про збільшення ліміту підприємство матиме десять робочих днів, щоб оформити бронювання через “Дію”. Якщо цього не зробити, рішення про підвищений ліміт втратить чинність.

Створюють Координаційний центр

Постанова передбачає створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних.

Він надаватиме рекомендації щодо визначення підприємств критично важливими та збільшення обсягів бронювання понад 50%.

Остаточні рішення ухвалюватимуть уповноважені державні органи.

Працівників з іншими відстрочками врахують у квоті

За словами Василевської-Смаглюк, під час розрахунку квоти бронювання враховуватимуть і працівників, які мають інші підстави для відстрочки від мобілізації, зокрема багатодітних батьків та опікунів.

Раніше надані Міністерством оборони підвищені ліміти бронювання залишатимуться чинними в межах строку критичності підприємства.

Рішення, ухвалені до 8 грудня 2025 року, діятимуть не довше ніж до 8 грудня 2026 року. Пізніші рішення — у межах строку, визначеного самим Міноборони.

Після завершення дії підвищеного ліміту керівник підприємства матиме п’ять робочих днів, щоб анулювати відповідні відстрочки через “Дію”.

За порушення військового обліку можуть відмовити

Народна депутатка також зазначила, що систематичні порушення правил військового обліку керівником підприємства можуть стати підставою для відмови у розгляді питання про збільшення ліміту бронювання.

Йдеться, зокрема, про два або більше документально підтверджених порушення протягом останніх 12 місяців та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності.

Встановили строки для отримання критичності

Первинний розгляд документів для визначення підприємства критично важливим має тривати до семи робочих днів.

Підготовка рекомендацій Координаційного центру може займати до календарного місяця, після чого уповноважений орган матиме ще до трьох робочих днів для ухвалення рішення.

Кабмін також рекомендував підприємствам подавати документи для підтвердження критичності завчасно.

Окремі правила для міжнародної технічної допомоги

Для представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги передбачено бронювання до 50% військовозобов’язаних, залучених до одного проєкту, але не більше семи осіб.

Бронювання понад сім осіб може дозволити державний секретар Кабінету Міністрів з урахуванням рекомендацій Координаційного центру, але в межах загальної квоти 50%.

Також борг, що виник через тимчасове призупинення бюджетних платежів, не враховуватимуть під час перевірки критеріїв критичності до моменту надходження відповідних коштів. Такий факт потрібно буде підтвердити довідкою розпорядника бюджетних коштів або Казначейства.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що уряд готував зміни до системи бронювання, які передбачали перегляд критеріїв критичності підприємств, відмову від безумовного 100% бронювання та створення нового механізму для підприємств, яким потрібно бронювати понад встановлений ліміт.

