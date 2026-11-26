В Україні 27 листопада прогнозують сніг, мокрий сніг, ожеледицю та нічні морози до 6 градусів. У чотирьох західних областях оголосили жовтий рівень небезпечності через значні снігопади.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра погоду в Україні формуватимуть потужний антициклон із центром над півднем Скандинавії, який сприятиме надходженню холодного повітря, та атмосферний фронт із півдня, що принесе дещо тепліше вологе повітря.

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У п’ятницю очікується хмарна погода з проясненнями. В Україні, крім північної та північно-східної частин, прогнозують помірний сніг та мокрий сніг, на Закарпатті й півдні країни — з дощем.

Вдень 27 та вночі 28 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях прогнозують значний сніг із приростом снігового покриву від 8 до 20 см. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. На дорогах очікується ожеледиця.

І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту — йдеться в повідомленні.

Температура повітря вночі становитиме -1…-6 °C, вдень -3…+3 °C. На Закарпатті та півдні країни протягом доби очікується +2…+8 °C.