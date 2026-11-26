Україна залучила фінансування за програмами Світового банку RISE та SURGE, отримавши по 225 млн доларів за кожною з них. Кошти надійшли за результатами виконання визначених програмами показників.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Обидві програми, RISE та SURGE, працюють за принципом надання коштів за досягнуті показники.

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За програмою RISE Україна отримала 225 млн доларів, з яких 190 млн — позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії, ще 35 млн — кредит Міжнародної асоціації розвитку.

Світовий банк підтвердив досягнення таких показників:

20 тисяч підприємців та підприємств отримали фінансування та/або послуги за модернізованими програмами державної підтримки бізнесу;

через єДозвіл подано 100 тисяч заяв;

представники 500 компаній пройшли програми підвищення спроможності щодо стандартів продукції, гармонізованих із вимогами ЄС.

Програма RISE має посилити державну підтримку малого та середнього бізнесу й розширити доступ українських підприємств до зовнішніх ринків.

Ще 225 млн доларів Україна отримала за програмою SURGE — це позика Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії.

Програма спрямована на створення інституційних засад для впровадження та фінансування кліматично орієнтованого відновлення й відбудови України. Зокрема, йдеться про вдосконалення управління публічними інвестиціями та зміцнення спроможності на державному й місцевому рівнях планувати та реалізовувати проєкти відновлення.