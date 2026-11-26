Власник квартири за кордоном, а на угоду приходить представник із довіреністю. Саме такі угоди частіше за інші закінчуються в суді. Нижче розібрано, що перевірити до підписання договору.

Чи діє довіреність саме в день угоди

Документ, який показали на перегляді тиждень тому, ще нічого не гарантує. Перед внесенням авансу доречна консультація юриста з перевіркою пакета документів, бо помилку на цьому етапі виправити найдешевше.

Що варто перевірити:

Єдиний реєстр довіреностей. Запис шукають за серією й номером нотаріального бланка та датою посвідчення. Якщо довіреність скасована, це видно саме тут.

Запис шукають за серією й номером нотаріального бланка та датою посвідчення. Якщо довіреність скасована, це видно саме тут. Довіреність на білому аркуші. В умовах воєнного стану нотаріуси можуть посвідчувати довіреності без спеціальних бланків. Справжність такого документа підтверджує нотаріус, який його посвідчив: довідку видають протягом двох робочих днів.

В умовах воєнного стану нотаріуси можуть посвідчувати довіреності без спеціальних бланків. Справжність такого документа підтверджує нотаріус, який його посвідчив: довідку видають протягом двох робочих днів. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Хто власник, чи немає арешту, іпотеки або заборони на відчуження.

Відкликання і смерть власника

За ст. 248Цивільного кодексу України представництво припиняється, зокрема, після скасування довіреності або смерті особи, яка її видала. А ст. 249 дозволяє власникові скасувати звичайну довіреність будь-коли.

Скасування реєструють в Єдиному реєстрі довіреностей, і нотаріус перевіряє його перед угодою. Зі смертю складніше: у день підписання ця інформація може ще не дійти до жодного реєстру. Що тоді? Угоду оскаржать спадкоємці.

Найпростіший захист — відеозв’язок із власником у день угоди, бажано в кабінеті нотаріуса. Людина на екрані показує паспорт і підтверджує ціну. Звучить логічно, чи не так?

Обсяг повноважень: продати ≠ отримати гроші

Насправді найчастіша пастка ховається в тексті довіреності. Право «продати квартиру» не означає право забрати гроші. Перевіряти варто кожне формулювання:

продаж за ціну й на умовах на власний розсуд;

право отримати кошти за договором;

підписання акта приймання-передачі;

подання заяв державному реєстратору.

Якщо права отримати гроші немає, оплату переказують лише на рахунок власника. Правочин, укладений із перевищенням повноважень, створює обов’язки для власника тільки після його схвалення (ст. 241 ЦКУ). Окремо потрібна нотаріальна згода другого з подружжя, якщо житло купували в шлюбі.

Довіреність із-за кордону

Тут два варіанти:

Консульство України. Документ складають українською за нашим законодавством, апостиль не потрібен.

Документ складають українською за нашим законодавством, апостиль не потрібен. Іноземний нотаріус. Потрібен апостиль (або консульська легалізація), а в Україні — переклад із нотаріальним засвідченням підпису перекладача. З деякими країнами діють договори про правову допомогу, що звільняють від апостиля.

Власне, вимоги до формулювань краще погодити з українським нотаріусом ще до того, як власник піде до консульства.

Гроші мають залишати слід

Розрахунки між фізичними особами понад 50 000 грн за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, проводять лише через банківські рахунки (Положення НБУ № 148). Ось так: пакет готівки в машині — не просто ризик, а порушення.

У призначенні платежу варто вказати номер і дату договору. Отримувач — власник або представник, якщо таке право прямо прописане.

Підробки та шахрайство

Типові схеми добре відомі: фальшивий бланк, «двійник» власника з підробленим паспортом, довіреність від людини, якої вже немає серед живих. Такі дії кваліфікують за ст. 190 ККУ (шахрайство) та ст. 358 ККУ (підроблення документів).

Найгірше для покупця те, що за ст. 388 ЦКУ власник може витребувати житло навіть від добросовісного набувача, якщо майно вибуло з його володіння не з його волі. Заява до поліції тут лише старт, а досвідчений кримінальний адвокат допоможе потерпілому покупцю вибудувати позицію в провадженні й заявити цивільний позов.

Ну що ж, короткий чек-лист

перевірити довіреність в Єдиному реєстрі довіреностей, а квартиру — у Державному реєстрі речових прав;

провести відеозв’язок із власником у день угоди;

знайти в тексті право отримати кошти;

платити лише безготівково.

Кілька годин на перевірку коштують менше, ніж роки суду.