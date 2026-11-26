У ніч на 26 листопада Сили оборони України уразили військовий аеродром “Мариновка” у Волгоградській області РФ та нафтоперекачувальну станцію “Субханкулово” в Башкортостані. Для удару по аеродрому застосували український ракетний комплекс “Нептун”.

Про це повідомили Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони України.

На аеродромі “Мариновка” базуються винищувачі-бомбардувальники Су-34, які російські війська використовують для ударів керованими авіабомбами по українських містах та позиціях Сил оборони, а також літаки-розвідники Су-24МР.

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На аеродромі дислокується 11-й змішаний авіаційний полк Південного військового округу РФ. Результати удару та ступінь пошкодження інфраструктури уточнюються.

У Башкортостані під ударом опинилася лінійна виробничо-диспетчерська станція “Субханкулово”, яка належить російській компанії “Транснефть”.

Генштаб підтвердив ураження резервуара та виникнення пожежі на території станції. За інформацією Міністерства оборони, уражено резервуари з дизельним пальним та сирою нафтою.

“Субханкулово” є одним із головних нафтових вузлів, через який перекачують нафту із Західного Сибіру та Башкортостану. За даними Міноборони, щороку через станцію проходить до 90 млн тонн вуглеводнів.

У Генштабі наголосили, що удари по таких об’єктах спрямовані на зниження воєнно-економічного потенціалу Росії та її спроможності продовжувати війну проти України.