Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що переговори щодо територіального питання в Україні наразі зайшли в глухий кут. За його словами, Володимир Путін не зацікавлений у припиненні вогню до досягнення домовленостей про повоєнне врегулювання.

Про це Кушнер розповів в інтерв’ю Матіасу Депфнеру в межах проєкту MD MEETS.

За словами Кушнера, американські переговорники пропонували Путіну спочатку припинити вогонь, а потім узгодити решту питань. Однак, за їхньою оцінкою, російський президент не впевнений, що після зупинення бойових дій вдасться досягти домовленостей, які унеможливлять нову війну.

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Кушнер зазначив, що американська сторона зосередилася на розробленні повоєнної архітектури безпеки. Вона має передбачати механізми комунікації між Росією, НАТО та Європою, прозорість переміщення військ, деескалацію та створення екстрених каналів зв’язку.

Він також наголосив на необхідності збереження та посилення військових спроможностей України.

“Незалежно від того, яке рішення ми зрештою погодимо, Україна відіграватиме ключову роль у європейській безпеці”, – сказав Кушнер.

Водночас він відкинув звинувачення в тому, що адміністрація Трампа тисне на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи поступок.

“Ми не чинили жодного тиску на президента Зеленського. Ми не чинили жодного тиску на українців. Ми дуже тісно співпрацювали з ними”, – заявив Кушнер.

За його словами, саме гарантії безпеки від США були головним запитом української сторони на початку переговорів. Кушнер і Стів Віткофф підготували перший проєкт таких гарантій, намагаючись максимально наблизити його до формулювань статті 5 Північноатлантичного договору.

“Без гарантій безпеки від Америки Україна не буде в безпеці в майбутньому”, – наголосив Кушнер.

Він також висловив припущення, що Путін прагне не лише завершення війни, а й зміни відносин зі Сполученими Штатами. Водночас Кушнер визнав, що не може бути впевненим у справжніх намірах російського президента.

Нагадаємо, також Джаред Кушнер розповів про прогрес у мирних переговорах і перспективи вступу України до НАТО. Він також заявив про підготовку найбільшого обміну полоненими за час повномасштабної війни, який має відбутися до свят.