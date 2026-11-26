Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для технічного обслуговування винищувачів F-16 на суму $621,9 млн. Закупівлю профінансують Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія.

Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту США.

Для закупівлі Україна використає кошти спільної багатонаціональної програми JUMPSTART. Американські кошти в межах цієї угоди не залучатимуть.

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Пакет включає піротехнічні пристрої, що приводяться в дію пороховими зарядами, лабораторне обладнання та транспортне забезпечення.

У Держдепартаменті зазначили, що запропонована угода посилить спроможності протиповітряної оборони України та її здатність протистояти нинішнім і майбутнім загрозам.

Підрядників оберуть за результатами конкурсних закупівель, які проведе уряд США відповідно до федеральних правил.

Реалізація угоди не потребуватиме направлення в Україну додаткових представників американського уряду або компаній-підрядників та не вплине негативно на обороноздатність США.