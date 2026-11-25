Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала нові мита на товари з 14 найбільших торговельних партнерів, серед яких Китай, Індія та Європейський Союз. Найвищу ставку — 20% — планують встановити для Китаю, який Вашингтон звинувачує у перенасиченні світових ринків дешевою продукцією.

Про це пише Reuters.

Нові мита запропонували за результатами восьмимісячного розслідування торговельних практик, яке США розпочали в березні відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю 1974 року.

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Вашингтон вважає, що торговельні партнери створюють надлишкові виробничі потужності, зокрема завдяки державним субсидіям та промисловій політиці. Це, на думку американської адміністрації, негативно впливає на торгівлю США.

До переліку потрапили Китай, Бангладеш, Камбоджа, ЄС, Індія, Індонезія, Японія, Південна Корея, Малайзія, Сінгапур, Швейцарія, Тайвань, Таїланд і В’єтнам.

Для Китаю пропонують додаткове мито у розмірі 20%, яке діятиме понад приблизно 25-відсоткові тарифи, встановлені під час першого президентського терміну Трампа. Водночас нові мита не додаватимуть до ставок 10% і 12,5%, запроваджених у липні щодо товарів із 60 торговельних партнерів через питання примусової праці.

Торговельний представник США Джеймісон Грір заявив, що запропоновані ставки переважно відповідатимуть чинним торговельним угодам, хоча деякі з них можуть підвищити на кілька відсоткових пунктів.

Мексика та Норвегія, які також були об’єктами розслідування, поки не потрапили під нові мита. Перевірки щодо них тривають.

Остаточні ставки мають опублікувати у Федеральному реєстрі США. Перед запровадженням мит відбудуться громадські слухання та період подання зауважень, тому нові тарифи можуть набути чинності не раніше січня.

Ініціатива з’явилася після того, як у лютому 2026 року Верховний суд США скасував частину масштабних мит Трампа. Судді постановили, що закон 1977 року про міжнародні надзвичайні економічні повноваження не надавав президенту права встановлювати такі тарифи.

Китай уже виступив проти використання аргументу про надлишкові виробничі потужності. Представник китайського МЗС Го Цзякунь назвав цю проблему надуманою та закликав США підтримувати стабільні відносини між двома країнами. На момент публікації Reuters Китай ще не відреагував на пропозицію США запровадити нові мита.