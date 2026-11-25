Вибір силового трансформатора починається з розрахунку електричного навантаження підприємства. Інженер має визначити необхідну потужність, напругу мережі, режим роботи обладнання та умови встановлення. Помилка на цьому етапі може призвести до перевантаження трансформатора, зайвих втрат електроенергії або додаткових витрат на модернізацію підстанції.

Для промислових об’єктів часто використовують масляні трансформатори. Вони передають електроенергію між мережами різної напруги, а трансформаторна олива забезпечує ізоляцію та відведення тепла від активної частини обладнання.

Які характеристики враховувати під час вибору трансформатора

Перш ніж замовляти силовий масляний трансформатор, підприємству потрібно підготувати технічні вимоги. До них входять розрахункова потужність, параметри мережі, характер навантаження та місце встановлення.

Номінальна потужність і фактичне навантаження

Потужність трансформатора вимірюють у кіловольт-амперах (кВА). Її підбирають за повною потужністю споживачів з урахуванням одночасності роботи обладнання, пускових режимів і можливого розширення виробництва.

Наприклад, якщо розрахункова активна потужність підприємства становить 320 кВт, а коефіцієнт потужності дорівнює 0,8, повна потужність навантаження становитиме 400 кВА.

Для такого об’єкта можна розглядати трансформатор на 400 кВА. Проте остаточний вибір залежить від тривалості навантаження, температурних умов, пускових струмів та допустимих перевантажень.

Надмірний запас потужності також потребує обґрунтування. Трансформатор споживає електроенергію на намагнічування осердя навіть тоді, коли навантаження невелике.

Напруга первинної та вторинної обмоток

Напруга трансформатора повинна відповідати параметрам електромережі та обладнання підприємства.

Для промислового електропостачання поширені трансформатори з первинною напругою 6 або 10 кВ і вторинною напругою 0,4 кВ. Такі моделі застосовують для живлення низьковольтних розподільчих мереж.

Якщо підприємство підключене до мережі іншого класу напруги, потрібне відповідне виконання трансформатора.

Під час вибору також перевіряють групу з’єднання обмоток, діапазон регулювання напруги та вимоги до нейтралі. Ці характеристики впливають на сумісність трансформатора з електричною схемою об’єкта.

Масляні трансформатори ТМ і ТМГ: який тип обрати

У промислових електромережах використовують трансформатори різних конструкцій. Серед поширених серій — ТМ і ТМГ.

Особливості трансформаторів ТМ

Трансформатори ТМ мають маслорозширювач, який компенсує зміну об’єму оливи під час нагрівання та охолодження.

Для обмеження потрапляння вологи з повітря застосовують повітроосушувач із сорбентом. Рівень оливи контролюють за допомогою масловказівника.

Таке обладнання потребує регулярного контролю стану оливи, герметичності з’єднань та роботи допоміжних пристроїв.

Особливості герметичних трансформаторів ТМГ

Трансформатори ТМГ мають герметичний бак. Температурне розширення оливи компенсують пружні деформації гофрованих стінок або інші передбачені конструкцією рішення.

Завдяки відсутності безпосереднього контакту оливи з атмосферним повітрям зменшується ризик її зволоження та окиснення.

Герметична конструкція скорочує частину операцій з обслуговування оливної системи. Водночас підприємство повинно контролювати температуру, навантаження, стан бака та захисних пристроїв відповідно до документації виробника.

Параметр ТМ ТМГ Конструкція бака З маслорозширювачем Герметична Контакт оливи з атмосферою Через систему повітроосушення Відсутній за справної герметизації Компенсація розширення оливи Маслорозширювач Конструкція герметичного бака Обслуговування Контроль оливи та системи дихання Контроль герметичності й захисту Застосування Промислові та розподільчі мережі Промислові та розподільчі мережі

Обидва типи застосовують для електропостачання підприємств. Вибір залежить від умов експлуатації, доступності обслуговування та технічних вимог до підстанції.

Як оцінити втрати електроенергії

Під час роботи трансформатор має втрати холостого ходу та навантажувальні втрати.

Втрати холостого ходу виникають у магнітопроводі, коли трансформатор перебуває під напругою. Вони зберігаються навіть за відсутності підключеного навантаження.

Навантажувальні втрати залежать від струму в обмотках. За інших однакових умов вони приблизно пропорційні квадрату струму.

Наприклад, якщо трансформатор має втрати холостого ходу 300 Вт і працює під напругою протягом 8760 годин на рік, річні витрати електроенергії на ці втрати становитимуть 2628 кВт·год.

Це розрахунковий приклад. Для конкретної моделі потрібно використовувати паспортні значення.

Підприємствам із цілодобовим режимом роботи варто порівнювати трансформатори за сумарними річними втратами. Для об’єктів зі змінним навантаженням необхідно враховувати фактичний графік споживання.

Умови встановлення масляного трансформатора

Місце встановлення впливає на вибір конструкції та вимоги до захисту обладнання.

Встановлення всередині приміщення

Для внутрішнього розміщення перевіряють габарити трансформатора, можливість транспортування через дверні отвори, вентиляцію та доступ для обслуговування.

Масляне обладнання потребує виконання відповідних протипожежних вимог. Проєктувальник визначає необхідність маслоприймальних пристроїв, протипожежних перегородок та інших захисних рішень згідно з чинними нормами.

Встановлення на відкритому майданчику

Для зовнішнього встановлення враховують кліматичне виконання, температуру повітря, опади та умови охолодження.

Трансформатор розміщують на підготовленій основі з дотриманням необхідних відстаней до сусіднього обладнання й будівель.

Окремо перевіряють заземлення, захист від перенапруг та можливість безпечного доступу персоналу.

Що перевірити перед замовленням трансформатора

Перед закупівлею інженерна служба має погодити параметри обладнання з проєктом електропостачання.

До технічного завдання включають номінальну потужність, напругу обмоток, групу з’єднання, напругу короткого замикання, втрати, кліматичне виконання та вимоги до захисних пристроїв.

Також потрібно отримати габаритне креслення. Воно допоможе перевірити можливість монтажу, підключення кабелів або шин і розміщення обладнання на підстанції.

Для підприємств, які модернізують наявну електромережу, особливу увагу приділяють сумісності нового трансформатора з розподільчими пристроями.

Якщо передбачається паралельна робота кількох трансформаторів, інженери додатково перевіряють їхні електричні характеристики та умови розподілу навантаження.

Експлуатація та технічне обслуговування

Після введення трансформатора в роботу підприємство організовує контроль його технічного стану.

Персонал стежить за температурою, навантаженням, станом контактних з’єднань та відсутністю витоків оливи. Періодичність оглядів і випробувань визначають експлуатаційні документи та чинні нормативні вимоги.

Для трансформаторів із маслорозширювачем додатково перевіряють рівень оливи й стан повітроосушувача.

У разі появи стороннього шуму, перегрівання або спрацювання захисту обладнання перевіряють за встановленою процедурою. Роботи виконують кваліфіковані електротехнічні працівники.

Висновок

Правильний вибір масляного трансформатора залежить від точності розрахунків і відповідності обладнання умовам підприємства. Потужність, напруга, конструкція бака та втрати електроенергії безпосередньо впливають на експлуатаційні витрати.

Перед закупівлею варто підготувати технічне завдання, перевірити паспортні характеристики та погодити модель із проєктувальником. Це допоможе забезпечити стабільну роботу електромережі та спростить подальше обслуговування обладнання.