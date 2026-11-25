Верховна Рада ухвалила закон №10225-д, який визначає правила роботи ринку віртуальних активів та порядок оподаткування операцій із криптовалютами. За документ проголосував 271 народний депутат, а набрати чинності він має 1 липня 2027 року.

Про це повідомила Верховна Рада.

Закон передбачає оподаткування операцій із віртуальними активами за принципом, подібним до операцій із цінними паперами.

Реклама

Реклама

Як оподатковуватимуть криптовалюти для фізосіб

Для фізичних осіб оподатковуватиметься лише позитивний фінансовий результат — тобто прибуток за підсумками року. До нього застосовуватиметься загальна ставка ПДФО.

Водночас не оподатковуватимуться:

обмін одних віртуальних активів на інші;

прибуток у межах однієї мінімальної заробітної плати;

безоплатно отримані токени.

Для криптоактивів, які вже перебувають у власності громадян, передбачений перехідний період до кінця 2028 року. Для них діятиме пільгова ставка ПДФО 5%.

Що зміниться для компаній і криптобірж

Для юридичних осіб закон запроваджує спеціальні податкові різниці. Операції з випуску та обміну віртуальних активів звільнятимуться від ПДВ.

Постачальникам послуг із віртуальними активами, зокрема криптобіржам і кастодіанам, заборонять працювати на спрощеній системі оподаткування.

Такі компанії повинні будуть пройти авторизацію, протягом 60 днів стати на облік та щорічно подавати звітність про операції резидентів України.

Це має стати першим кроком до впровадження міжнародних стандартів CARF та DAC8.

За порушення передбачені штрафи, хоча на період адаптації ринку їх розмір буде суттєво зменшений. Закон також встановлює правила зберігання активів клієнтів і захисту їхніх прав.

Заборонять рекламу з обіцянками гарантованого прибутку

Документ забороняє недобросовісну рекламу віртуальних активів.

Зокрема, не можна буде рекламувати криптовалюту як платіжний засіб в Україні або обіцяти гарантований прибуток від операцій із нею.

Також посилюються вимоги фінансового моніторингу та перевірки походження коштів за аналогією з банківським сектором. Окремо закон передбачає правовий захист викривачів порушень.

Закон набуде чинності 1 липня 2027 року.