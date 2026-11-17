Деякі з найпопулярніших сайтів світу, зокрема ресурси Zoom, HSBC, Equifax, CNN, Salesforce та IKEA, були скомпрометовані в межах атаки, спрямованої на крадіжку криптовалюти та зараження iPhone.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідника з кібербезпеки Скотта Хелма.

За його даними, шкідливий JavaScript був спрямований на відвідувачів сайтів 178 організацій із різних секторів. Атака здійснювалася через платформу оптимізації сайтів Optimizely.

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Шкідливі скрипти намагалися підміняти адреси для криптовалютних платежів на гаманець зловмисника.

Крім того, код міг перехоплювати номери банківських карток під час введення платіжних даних, викрадати файли cookie та знімки екрана, а також завантажувати експлойт-код на пристрої з iOS.

Кібербезпекова компанія HudsonRock також заявила, що виявила докази того, що ці сайти передавали своїм відвідувачам шкідливий код.

Reuters зазначає, що наразі не вдалося встановити, чи був цей код успішно використаний у кожному окремому випадку та якими могли бути масштаби можливих зламів.

Salesforce заявила, що розслідує несанкціоновані зміни у скриптах Optimizely та як запобіжний захід відключила їх.

Equifax також розпочала перевірку. Компанія припинила використовувати Optimizely та заявила, що не виявила доказів компрометації своїх систем.

В IKEA повідомили, що з’ясовують, чи могла атака вплинути на цифрові сервіси компанії та її клієнтів.

Optimizely, Apple, Zoom, HSBC та CNN на момент публікації матеріалу Reuters не відповіли на запити про коментар.