Volkswagen ID.UNYX — один з найбільш незвичайних електрокарів марки за останні роки. Він створений для китайського ринку, отримав купеподібний кузов, помітно сміливий дизайн і більш цифровий салон, ніж звичні європейські моделі Volkswagen. При цьому вибір версії тут дійсно важливий: Pure робить ставку на доступність, Pro і Ultra — на збільшений запас ходу, а Max додає повний привід і помітно кращу динаміку. Тому перед покупкою варто спочатку визначити, що саме важливіше — ціна, дальність або тяга двох електродвигунів.

Що являє собою Volkswagen ID.UNYX

ID.UNYX Volkswagen — п’ятимісний електричний купе-кросовер, створений спільним підприємством Volkswagen Anhui для китайського ринку. При довжині 4663 мм і колісній базі 2766 мм він відноситься до середньорозмірних моделей, але виглядає помітно сміливіше звичних європейських ID.3 і ID.4. Похила лінія даху, більш виразний кузов і великі цифрові екрани відразу показують, що тут Volkswagen орієнтувався на іншу аудиторію і інший ринок.

Лінійка включає чотири версії — Pure, Pro, Ultra і Max. Тому електромобіль Volkswagen ID.UNYX важливо підбирати не тільки за ціною, але і за характером. Pure — базовий задньопривідний варіант для повсякденних поїздок. Pro і Ultra отримали більш ємну батарею і збільшений запас ходу, а Max оснащений другим електродвигуном, повним приводом і відрізняється помітно кращою динамікою.

За технікою ID.UNYX близький до Cupra Tavascan, але салон і електроніка налаштовані під китайський ринок. У центрі передньої панелі встановлений 15-дюймовий дисплей, мультимедійна система більш детально інтегрована з онлайн-сервісами, а сам інтерфейс помітно відрізняється від звичних європейських Volkswagen. Для власника в Україні це важливий нюанс, тому перед покупкою варто заздалегідь перевірити роботу програми, навігації, онлайн-функцій та інших сервісів, які можуть залежати від регіону.

Акумулятор, запас ходу та потужність ID.UNYX

Початкова версія Pure отримала LFP-батарею ємністю 53 кВт·год і задній електродвигун потужністю 170 кВт. Заявлений запас ходу становить 426 км за циклом CLTC. У Pro і Ultra потужність залишається колишньою, але акумулятор збільшений до 80,2 кВт·год. Саме більш ємна батарея дозволяє збільшити пробіг за паспортом до 614 км CLTC – різниця з Pure виходить дуже помітною.

Max розрахований вже на інший сценарій. Він отримує другий електродвигун і повний привід, а загальна потужність збільшується до 250 кВт при 472 Нм крутного моменту. До 100 км/год такий ID.UNYX розганяється за 5,6 с. При цьому запас ходу знижується до 555 км CLTC, адже додаткова потужність, другий двигун і повний привід вимагають більше енергії. Для електричного Volkswagen це хороший приклад того, що топова версія не обов’язково повинна мати найбільший запас ходу.

Цифри CLTC дозволяють наочно порівняти комплектації Volkswagen ID.UNYX між собою. Pure пропонує 426 км пробігу на одній зарядці, Pro і Ultra — до 614 км, Max — 555 км. Тобто вибір тут безпосередньо пов’язаний з пріоритетами – максимальний запас ходу дають задньопривідні версії з батареєю 80,2 кВт·год, а Max відрізняється більш високою потужністю і повним приводом.

Pro і Ultra — обидві версії використовують батарею 80,2 кВт·год і електродвигун потужністю 170 кВт. Тому вибирати між ними варто, перш за все, за обладнанням. Pure залишається більш доступним варіантом з компактною батареєю, а Max підійде тим, кому важлива динаміка і тяга на обох осях.

Для регулярних поїздок по трасі найцікавіші Pro і Ultra – акумулятор 80,2 кВт·год дає більший запас енергії між зарядками. Pure краще купувати для міста і невеликих щоденних пробігів, особливо якщо автомобіль можна регулярно заряджати вдома.

Дизайн, салон і технології Volkswagen ID.UNYX

У салоні ID.UNYX основний акцент зроблений на цифровій частині. По центру встановлений 15-дюймовий дисплей, вже базові версії отримують адаптивний круїз-контроль, автоматичну парковку, панорамний дах і матричне світло. Ultra додає камери кругового огляду, AR-HUD, бездротову зарядку, підігрів і масаж передніх сидінь, а також аудіосистему Harman/Kardon на 12 динаміків.

Якщо потрібен електромобіль Volkswagen з хорошим балансом ціни та запасу ходу, найбільш раціонально виглядає Pro. Ultra цікавіше обладнанням, Max — повним приводом і динамікою. Ціни починаються приблизно від $25,4 тис. за Pure, а Max коштує близько $39,6 тис.

У каталозі NCars Volkswagen ID.UNYX представлений в декількох комплектаціях. Перед замовленням VW ID UNYX варто в першу чергу порівняти акумулятор і привід – саме вони найбільше впливають на запас ходу, динаміку і характер машини. Для ID UNYX ці параметри важливіші за відмінності в декількох варіантах.

Багажник об’ємом близько 535 л робить ID.UNYX цілком придатним для заміських поїздок. При цьому похилий дах і загальний силует чітко показують його характер — це скоріше стильний купе-кроссовер, ніж максимально практичний сімейний позашляховик.

Volkswagen ID.UNYX: характеристики електричного кросовера

Volkswagen ID.UNYX — один з найбільш незвичайних електромобілів марки за останні роки. Він створений для китайського ринку, отримав купеподібний кузов, помітно сміливий дизайн і більш цифровий салон, ніж звичні європейські моделі Volkswagen. При цьому вибір версії тут дійсно важливий: Pure робить ставку на доступність, Pro і Ultra — на збільшений запас ходу, а Max додає повний привід і помітно кращу динаміку. Тому перед покупкою варто спочатку визначити, що саме важливіше — ціна, дальність або тяга двох електродвигунів.

Що являє собою Volkswagen ID.UNYX

ID.UNYX Volkswagen — п’ятимісний електричний купе-кросовер, створений спільним підприємством Volkswagen Anhui для китайського ринку. При довжині 4663 мм і колісній базі 2766 мм він відноситься до середньорозмірних моделей, але виглядає помітно сміливіше звичних європейських ID.3 і ID.4. Похила лінія даху, більш виразний кузов і великі цифрові екрани відразу показують, що тут Volkswagen орієнтувався на іншу аудиторію і інший ринок.

Лінійка включає чотири версії — Pure, Pro, Ultra і Max. Тому електромобіль Volkswagen ID.UNYX важливо підбирати не тільки за ціною, але і за характером. Pure — базовий задньопривідний варіант для повсякденних поїздок. Pro і Ultra отримали більш ємну батарею і збільшений запас ходу, а Max оснащений другим електродвигуном, повним приводом і відрізняється помітно кращою динамікою.

За технікою ID.UNYX близький до Cupra Tavascan, але салон і електроніка налаштовані під китайський ринок. У центрі передньої панелі встановлений 15-дюймовий дисплей, мультимедійна система більш детально інтегрована з онлайн-сервісами, а сам інтерфейс помітно відрізняється від звичних європейських Volkswagen. Для власника в Україні це важливий нюанс, тому перед покупкою варто заздалегідь перевірити роботу програми, навігації, онлайн-функцій та інших сервісів, які можуть залежати від регіону.

Акумулятор, запас ходу та потужність ID.UNYX

Початкова версія Pure отримала LFP-батарею ємністю 53 кВт·год і задній електродвигун потужністю 170 кВт. Заявлений запас ходу становить 426 км за циклом CLTC. У Pro і Ultra потужність залишається колишньою, але акумулятор збільшений до 80,2 кВт·год. Саме більш ємна батарея дозволяє збільшити пробіг за паспортом до 614 км CLTC – різниця з Pure виходить дуже помітною.

Max розрахований вже на інший сценарій. Він отримує другий електродвигун і повний привід, а загальна потужність збільшується до 250 кВт при 472 Нм крутного моменту. До 100 км/год такий ID.UNYX розганяється за 5,6 с. При цьому запас ходу знижується до 555 км CLTC, адже додаткова потужність, другий двигун і повний привід вимагають більше енергії. Для електричного Volkswagen це хороший приклад того, що топова версія не обов’язково повинна мати найбільший запас ходу.

Цифри CLTC дозволяють наочно порівняти комплектації Volkswagen ID.UNYX між собою. Pure пропонує 426 км пробігу на одній зарядці, Pro і Ultra — до 614 км, Max — 555 км. Тобто вибір тут безпосередньо пов’язаний з пріоритетами – максимальний запас ходу дають задньопривідні версії з батареєю 80,2 кВт·год, а Max відрізняється більш високою потужністю і повним приводом.

Pro і Ultra — обидві версії використовують батарею 80,2 кВт·год і електродвигун потужністю 170 кВт. Тому вибирати між ними варто, перш за все, за обладнанням. Pure залишається більш доступним варіантом з компактною батареєю, а Max підійде тим, кому важлива динаміка і тяга на обох осях.

Для регулярних поїздок по трасі найцікавіші Pro і Ultra – акумулятор 80,2 кВт·год дає більший запас енергії між зарядками. Pure краще купувати для міста і невеликих щоденних пробігів, особливо якщо автомобіль можна регулярно заряджати вдома.

Дизайн, салон і технології Volkswagen ID.UNYX

У салоні ID.UNYX основний акцент зроблений на цифровій частині. По центру встановлений 15-дюймовий дисплей, вже базові версії отримують адаптивний круїз-контроль, автоматичну парковку, панорамний дах і матричне світло. Ultra додає камери кругового огляду, AR-HUD, бездротову зарядку, підігрів і масаж передніх сидінь, а також аудіосистему Harman/Kardon на 12 динаміків.

Якщо потрібен електромобіль Volkswagen з хорошим балансом ціни та запасу ходу, найбільш раціонально виглядає Pro. Ultra цікавіше обладнанням, Max — повним приводом і динамікою. Ціни починаються приблизно від $25,4 тис. за Pure, а Max коштує близько $39,6 тис.

У каталозі NCars Volkswagen ID.UNYX представлений в декількох комплектаціях. Перед замовленням VW ID UNYX варто в першу чергу порівняти акумулятор і привід – саме вони найбільше впливають на запас ходу, динаміку і характер машини. Для ID UNYX ці параметри важливіші за відмінності в декількох варіантах.

Багажник об’ємом близько 535 л робить ID.UNYX цілком придатним для заміських поїздок. При цьому похилий дах і загальний силует чітко показують його характер — це скоріше стильний купе-кроссовер, ніж максимально практичний сімейний позашляховик.