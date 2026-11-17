Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї планує обговорити війну Росії проти України. Раніше представники його адміністрації повідомляли, що українське питання на цих переговорах не порушуватимуть.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву Трампа перед від’їздом до Азії 16 листопада.

“Ми поговоримо про мою улюблену тему — Україну. Україна втрачає Україну. Росія втрачає 25 тисяч солдатів за місяць. Тож ми говоритимемо про це”, — сказав Трамп.

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Заява американського президента пролунала після того, як у п’ятницю представники його адміністрації повідомили журналістам про інший порядок денний майбутньої зустрічі. За їхніми словами, Трамп мав обговорити з китайським і російським лідерами ядерне роззброєння та війну в Ірані, але не російське вторгнення в Україну.

Кушнер заявив про прогрес у переговорах щодо України

Тим часом зять американського президента Джаред Кушнер повідомив, що Вашингтон продовжує працювати над завершенням війни між Росією та Україною, попри посилення атак останніми днями.

У дописі в X Кушнер зазначив, що він разом зі спеціальним представником Стівом Віткоффом спілкувався з українським керівництвом та європейськими партнерами. Водночас переговори за посередництва США поки не вплинули на бойові дії.

“Залишаються важливі проблеми, і остаточна угода вимагатиме складних рішень. Але ми просуваємося вперед у тісній координації з Росією, Україною та Європою до результату, який може завершити цю війну, зміцнити європейську безпеку та створити основу для тривалого миру”, — написав Кушнер.

За даними AP, після зустрічей делегацій в Абу-Дабі минулого тижня очікуються подальші переговори, однак їхню дату поки не оголошено.

Як Китай готується до зустрічі світових лідерів

Тим часом китайське місто Шеньчжень готується прийняти близько 20 світових лідерів у межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС), серед яких очікують Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Як пише Reuters, понад 1,5 мільйона місцевих автовласників пообіцяли не виїжджати на дороги під час саміту в обмін на спеціальні наліпки АТЕС та можливість отримати транспортні картки вартістю до 100 юанів (15 доларів).

У місті також запровадили обмеження руху автомобілів з іногородніми номерами, а компанія Meituan на десять днів призупинила доставку товарів дронами. Заборону автомобільних сигналів контролюють за допомогою акустичних камер, штрафи починаються від 300 юанів.