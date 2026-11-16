В Україні найближчими днями переважатиме дощова погода, а в окремих регіонах уночі очікуються морози. Водночас 18-19 листопада температура підвищиться — вдень місцями до +14°.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У вівторок, 17 листопада, в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі дощі очікуються на Правобережжі, а вдень — у більшості областей.

Реклама

Реклама

Температура протягом доби становитиме переважно +2…+7°. У східних областях, на Сумщині, Полтавщині та в Карпатах уночі прогнозують від 0° до -5°. На південному заході країни та в Криму вдень повітря прогріється до +8…+13°.

Вітер буде південно-східний, у західних областях — південно-західний, 7-12 м/с. У Карпатах місцями можливі пориви 15-20 м/с.

У наступні три доби в більшості областей прогнозують невеликі та помірні дощі. У середу, 18 листопада, на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні дощі.

18-19 листопада вночі температура становитиме +3…+10°, вдень — +7…+14°.

У Києві та Київській області 17 листопада буде хмарно з проясненнями та дощами. Температура по області вночі та вдень становитиме +2…+7°, у столиці — +5…+7°. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.