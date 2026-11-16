Протягом минулого тижня російські війська атакували 43 населені пункти Харківської області, зокрема Харків. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 52 дістали поранення, серед них 11 дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окремо внаслідок вибуху невідомого пристрою загинула одна людина, ще одна була поранена.

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Протягом тижня російські війська застосували по Харківщині вісім ракет, чотири керовані авіабомби, 22 безпілотники типу “Герань-2”, дев’ять дронів “Молнія” та 35 FPV-дронів.

Крім того, зафіксовано застосування ще 408 безпілотників, тип яких встановлюється.

Суттєвих руйнувань зазнав Лозівський район. Там пошкоджені чотири багатоквартирні та 19 приватних будинків, два навчальні заклади, склад, адміністративна будівля, цивільне підприємство, поштове відділення та електромережі. Також понівечені три гаражі та 11 автомобілів.

В Ізюмському районі пошкоджено 21 приватний будинок, дві складські та одну нежитлову будівлю, електромережі, господарчі споруди, адмінбудівлю, гаражі та три автомобілі.

У Харкові внаслідок російських атак пошкоджені 10 багатоквартирних і 10 приватних будинків, дитячий заклад, медзаклад, магазин, овочесховище, АЗС, готель та електромережі.

Також у місті пошкоджені 58 гаражів, зупинка громадського транспорту, два автобуси та 39 автомобілів.

За минулий тиждень підрозділи ДСНС знешкодили в області 235 ворожих боєприпасів.

На лінії фронту за цей же період відбулося 1208 бойових зіткнень.