Чи можуть Трамп, Путін і Сі поділити світ: відповідь Financial Times

Президент США Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін і Володимир Путін навряд чи зможуть перетворитися на нову “велику трійку”, яка визначала б світовий порядок за аналогією з Ялтинською конференцією 1945 року. Навіть за наявності такого бажання можливості трьох держав нав’язувати свою волю іншим країнам сьогодні значно менші.

Про це йдеться в колонці Financial Times, присвяченій майбутній зустрічі Трампа, Сі та Путіна в китайському Шеньчжені.

Автор зазначає, що саміт уже порівнюють із зустріччю Вінстона Черчилля, Франкліна Рузвельта та Йосипа Сталіна в Ялті у 1945 році. Однак структура і коротка тривалість переговорів у Шеньчжені роблять масштабні домовленості малоймовірними.

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На думку FT, для Путіна навіть спільне фото з президентами США та Китаю матиме символічне значення, оскільки дозволить показати Росію як одну з ключових світових держав.

Для Сі Цзіньпіна зустріч також може стати демонстрацією міжнародного статусу Китаю, тоді як Трамп може використати саміт для підкреслення своєї ролі на світовій арені.

Водночас видання не виключає, що переговори можуть вийти за межі символічної зустрічі. Зокрема, Путін може спробувати порушити тему війни проти України.

FT нагадує, що після попередніх розмов із Путіним Трамп неодноразово робив заяви, які були ближчими до позиції Москви. Подібна ситуація спостерігалася й після його контактів із Сі Цзіньпіном щодо Тайваню.

Ще однією темою саміту може стати ядерне роззброєння. Трамп уже заявляв про бажання обговорити це питання, однак Китай наразі не демонструє готовності до переговорів про обмеження свого ядерного арсеналу.

Головна відмінність нинішньої ситуації від Ялти 1945 року, на думку FT, полягає в тому, що США, Росія та Китай сьогодні мають значно менші можливості диктувати свої умови іншим країнам.

Як приклади видання наводить нездатність Росії досягти вирішальної перемоги у війні проти України, невдачі США в Афганістані та складнощі Китаю з реалізацією своїх цілей щодо Тайваню.

У Financial Times підсумовують, що сучасний світ уже не є системою, в якій троє лідерів можуть домовитися між собою та визначити майбутнє інших держав.

Раніше Bloomberg писав, що Дональд Трамп їде на переговори з Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним після невдалих для республіканців проміжних виборів у США. Видання зазначало, що для України ключовим ризиком є можливість прямої розмови Трампа з Путіним без участі Києва.