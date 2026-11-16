Трамп їде на переговори з Сі та Путіним після поразки на виборах: що це означає для України

Президент США Дональд Трамп прибуває на зустріч із Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним політично ослабленим після невдалих для республіканців проміжних виборів у США. Водночас це може підштовхнути його ще активніше використовувати зовнішню політику як майданчик для демонстрації сили та особистого впливу.

Про це пише Bloomberg.

Тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна має відбутися в четвер у китайському Шеньчжені на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

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Паралельно американський президент проведе окремі переговори із Сі Цзіньпіном, а перед поїздкою до Китаю відвідає Манілу, де зустрінеться з лідерами АСЕАН та країнами Quad.

Для України ключовим питанням є те, що саміт дасть Путіну можливість напряму говорити з Трампом без присутності Києва.

Трамп хоче повернути відчуття контролю

Bloomberg зазначає, що Трамп їде до Азії після серії політичних ударів усередині США.

Республіканці зазнали серйозних втрат на проміжних виборах, а невдоволення американців посилилося через війну з Іраном та зростання цін на пальне.

На цьому тлі президент може дедалі більше зосереджуватися на зовнішній політиці — сфері, де Білий дім має значно більше свободи дій.

Колишній посол США при АТЕС Курт Тонг вважає, що Трамп намагатиметься використати поїздку, щоб продемонструвати лідерство, авторитет і свою здатність вести переговори з найвпливовішими світовими лідерами.

За його словами, президенти США, які стикаються з ризиком переходу в статус “кульгавої качки”, нерідко активніше переходять до зовнішньої політики, де можуть діяти без такої сильної залежності від Конгресу.

Україну можуть не обговорювати офіційно

За словами високопоставленого представника адміністрації США, якого цитує Bloomberg, головною темою тристоронньої зустрічі може стати війна з Іраном.

При цьому американська сторона нібито не планує робити Україну окремою темою переговорів.

Однак сам факт зустрічі Трампа з Путіним уже викликає занепокоєння в Києві та європейських столицях.

Bloomberg зазначає, що російський лідер отримає можливість безпосередньо доносити Трампу своє бачення будь-якого майбутнього мирного врегулювання.

Проблема для України полягає в тому, що Київ при цьому не буде присутній за столом і не зможе напряму впливати на розмову про власне майбутнє.

Саме тому навіть відсутність України в офіційному порядку денному не означає, що тема війни не може виникнути під час особистого спілкування Трампа і Путіна.

Відносини Трампа з Путіним залишаються предметом суперечок у США

Bloomberg звертає увагу на те, що Трампа всередині США критикують за прагнення підтримувати особисті відносини з російським лідером.

Окреме невдоволення викликала його критика президента України Володимира Зеленського.

На цьому тлі будь-яка окрема розмова Трампа з Путіним буде уважно аналізуватися як у Вашингтоні, так і в Європі.

Після виборів позиції критиків Трампа посилилися, а демократи отримали більше можливостей для розслідувань та політичного тиску на Білий дім.

Тим не менш у зовнішній політиці президент зберігає значні повноваження і може використовувати дипломатичні контакти для формування власної переговорної лінії.

Путін отримує вигідний формат

Для Кремля сам формат зустрічі з президентами США та Китаю вже має політичне значення.

Путін опиняється за одним столом із лідерами двох найбільших економік світу, що дає Москві можливість підкреслювати свій статус глобальної сили.

Для Росії це особливо важливо на тлі війни проти України та міжнародної ізоляції, яку Захід намагається посилювати.

Навіть якщо конкретних домовленостей щодо України не буде, сама можливість Путіна напряму спілкуватися з Трампом без участі Зеленського створює для Кремля додатковий дипломатичний канал.

Bloomberg прямо вказує, що така зустріч може викликати тривогу в Києві та західних столицях через ризик того, що Москва спробує нав’язати вигідну їй модель майбутнього врегулювання.

Трамп хоче говорити про ядерну зброю

Однією з тем, які Трамп планує порушити під час тристоронньої зустрічі, є ядерне роззброєння.

Він уже намагався просувати це питання у відносинах із Росією та Китаєм під час свого першого президентського терміну, але без результату.

Пекін традиційно виступав проти тристоронніх переговорів щодо ядерних озброєнь.

Причина полягає в тому, що китайський ядерний арсенал значно менший за американський та російський, тому Китай не хоче вступати в переговорний формат, де його зобов’язання можуть бути прирівняні до США і РФ.

Втім, сама тема ядерної безпеки може стати однією з небагатьох, щодо яких три лідери спробують продемонструвати готовність до діалогу.

Головна двостороння розмова — Трамп і Сі

Окремо Трамп проведе двосторонню зустріч із Сі Цзіньпіном.

Її порядок денний буде значно ширшим і конкретнішим, ніж у тристоронньої розмови.

Вашингтон і Пекін зосередяться насамперед на торгівлі та чинному перемир’ї в торговельній війні, термін якого спливає в січні.

Попередньо сторони погодили взаємне скорочення частини тарифів, однак деталі домовленостей досі не узгоджені остаточно.

США також звинувачують Китай у неповному виконанні зобов’язань щодо постачання рідкісноземельних матеріалів.

Пекін, зі свого боку, не зацікавлений у тому, щоб візит Трампа повністю затьмарив роль Сі як господаря саміту АТЕС.

Китайський фактор важливий і для війни в Україні

Хоча Bloomberg не очікує, що Україна стане центральною темою саміту, роль Китаю залишається важливою для всієї переговорної архітектури.

Сі підтримує робочі відносини як із Трампом, так і з Путіним.

Для Москви це дозволяє уникати повної дипломатичної ізоляції.

Для Вашингтона Китай водночас є головним стратегічним конкурентом, але також державою, без якої складно вести серйозну розмову про глобальну безпеку та ядерні озброєння.

Це створює формат, у якому Україна може опинитися не в центрі, але все одно бути однією з ключових тем, що впливають на відносини між трьома країнами.

Після виборів Трамп не демонструє готовності пом’якшувати позицію

Попри поразку республіканців на виборах, Трамп не показує, що збирається переходити до обережнішої політики.

Навпаки, він призначив жорсткого союзника Стівена Міллера керівником апарату Білого дому та публічно погрожує блокувати ініціативи демократів.

Bloomberg вважає це сигналом для азійських лідерів: на міжнародній арені вони побачать не ослабленого та поступливого президента, а політика, який прагне підкреслити свою силу.

Це може безпосередньо вплинути і на стиль переговорів із Путіним.

Трамп може бути зацікавлений у тому, щоб представити будь-який дипломатичний результат як власний успіх, особливо після внутрішньополітичних невдач.

Чому саміт важливий для Києва

Для України головне значення зустрічі полягає не лише в тому, що буде сказано публічно.

Набагато важливіше — чи відбудеться окремий контакт Трампа і Путіна та які питання вони порушать без участі української сторони.

Bloomberg не повідомляє про підготовку конкретних домовленостей щодо України.

Більше того, офіційно Білий дім планує зосередитися на Ірані, ядерному контролі та відносинах із Китаєм.

Однак присутність Путіна на одному майданчику з Трампом створює для Кремля можливість напряму просувати власне бачення завершення війни.

І саме це робить саміт у Шеньчжені важливим для Києва, навіть якщо слово “Україна” не буде винесене в офіційний порядок денний.

Раніше Financial Times писала, що Дональд Трамп, Сі Цзіньпін і Володимир Путін мають провести першу тристоронню зустріч у китайському Шеньчжені. Переговори відбудуться на полях саміту АТЕС, а серед ключових тем очікуються глобальна безпека, ядерні озброєння та відносини між США, Китаєм і Росією.