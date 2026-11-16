Україна очікує нових рішень від ЄС: Корецький розповів про переговори в Брюсселі

У Брюсселі тривають переговори Україна та Євросоюзу щодо підтримки обороноздатності та фінансової стійкості країни. Сторони готують екстрений зимовий пакет допомоги, до якого мають увійти генератори, зарядні станції, автобуси та допомога з мостами й переправами.

Про це Сергій Корецький повідомив у своєму Telegram.

“Продовжуємо роботу з урядовою командою в Брюсселі. Попереду низка важливих зустрічей. І хороші новини для України: передусім для нашої оборони та фінансової стійкості”, — написав прем’єр.

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Напередодні Корецький повідомив про підготовку спільно з ЄС екстреного зимового пакета для України. До нього планують включити генератори, зарядні станції, автобуси, а також допомогу з мостами та переправами для забезпечення надійного сполучення між берегами Дніпра.

За словами прем’єра, така підтримка необхідна для протидії наслідкам російських атак на Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу та інші міста.

Він також зазначив, що 15 листопада російські удари по лініях електропередач і підстанціях у Запорізькій та Дніпропетровській областях залишили без світла сотні тисяч людей.

“Ситуація вкрай складна, і енергетики щоразу після таких ударів роблять усе можливе, щоб відновити живлення. Нам надзвичайно важливо найближчим часом отримати цю підтримку від партнерів”, — наголосив Корецький.

Прем’єр анонсував переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі для узгодження ключових деталей зимового пакета. Корецький висловив сподівання, що після остаточного погодження рішення перші партії необхідної допомоги прибудуть в Україну якнайшвидше.