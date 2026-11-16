“Це неймовірно складно”: росіянка Андрєєва несподівано звернулася до Світоліної після фіналу WTA

Російська тенісистка Мірра Андрєєва після перемоги над українкою Еліною Світоліною у фіналі Підсумкового турніру WTA звернулася до суперниці з привітанням. Вона відзначила успіхи українки після повернення до тенісу та поєднання спортивної кар’єри з материнством.

Про це пише Bild.

15 листопада в американському Індіан-Веллсі 19-річна Андрєєва перемогла 32-річну Світоліну з рахунком 7:5, 6:3 та вперше стала чемпіонкою WTA Finals.

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Перед матчем тенісистки не фотографувалися разом, а після його завершення не потиснули одна одній руки. Спільного фото фіналісток із трофеями також не було.

Однак під час церемонії нагородження Андрєєва звернулася до української суперниці.

“Я хочу привітати Еліну та її команду з чудовим тижнем. У вас був фантастичний сезон. Я знаю, як важко програвати у фіналі, але, чесно кажучи, ви провели справді вражаючий сезон”, — сказала росіянка.

Після цього Андрєєва окремо відзначила те, як Світоліна поєднує професійний спорт із вихованням доньки.

“У тебе є маленька донька. Те, чого ти досягаєш після повернення, викликає захоплення. Це неймовірно складно. Я навіть не можу уявити, скільки сил це потребує. Тому вітаю тебе! І, звичайно, велика похвала всій твоїй команді. Бажаю вам успіхів наступного сезону”, — зазначила Андрєєва.

Світоліна, яка сиділа на своїй лаві, у відповідь кивнула.

Ці слова пролунали після скандалу в чвертьфіналі турніру, коли білоруска Арина Сабалєнка нецензурно висловилася про українців. Згодом вона перепросила та заявила, що її слова не були спрямовані проти Світоліної, а стосувалися групи глядачів, які раділи її помилкам.