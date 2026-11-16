РФ атакувала Україну 158 дронами, серед них 77 реактивних: ППО знешкодила 131 ціль

Світоліна поступилася Андрєєвій у фіналі WTA Finals, але завершує рік у десятці найкращих тенісисток світу

У російському Азові дрони атакували нафтобазу: пожежі на чотирьох об’єктах, є поранені

Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться 19 листопада в Китаї: що відомо про саміт

Зафіксовано влучання російських безпілотників на 19 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 131 БпЛА різних типів, 55 із них — реактивні шахеди.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .

У ніч на 16 листопада, починаючи з 18:00 15 листопада, росіяни атакували Україну 158 ударними БпЛА Shahed, 77 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ АР Крим — Чауда, Гвардійське.