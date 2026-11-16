        Суспільство

        РФ атакувала Україну 158 дронами, серед них 77 реактивних: ППО знешкодила 131 ціль

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 08:34
        читать на русском →
        ППО знешкодила 131 БпЛА з 15 по 16 листопада / Фото ілюстративне: 14 Армійський Корпус
        ППО знешкодила 131 БпЛА з 15 по 16 листопада / Фото ілюстративне: 14 Армійський Корпус

        У ніч на 16 листопада, починаючи з 18:00 15 листопада, росіяни атакували Україну 158 ударними БпЛА Shahed, 77 із них — реактивні, “Гербера”, дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ АР Крим — Чауда, Гвардійське.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Реклама
        Реклама

        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 131 БпЛА різних типів, 55 із них — реактивні шахеди.

        Зафіксовано влучання російських безпілотників на 19 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov