        Суспільство

        Новий рекорд: ЗСУ скоротили чисельність росармії на 2560 військових

        Галина Шподарева
        16 Листопада 2026 06:59
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        Знищена російська техніка / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська техніка / Фото: t.me/lost_warinua

        За добу з 15 по 16 листопада російська армія втратила 2560 військовослужбовців. Це новий рекорд добових втрат РФ від початку повномасштабного вторгнення.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Протягом доби Сили оборони також знищили:

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        • 2 танки;
        • 23 ББМ;
        • 63 артилерійських систем;
        • 4 РСЗВ;
        • 6 засобів ППО;
        • 1573 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 16 наземних роботехнічних комплексів;
        • 772 одиниці автомобільної техніки;
        • 3 одиниці спецтехніки.

        Попередній максимум був зафіксований 2 жовтня 2026 року, коли Сили оборони України знешкодили 2500 російських окупантів.


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