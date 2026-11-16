Новий рекорд: ЗСУ скоротили чисельність росармії на 2560 військових

За добу з 15 по 16 листопада російська армія втратила 2560 військовослужбовців. Це новий рекорд добових втрат РФ від початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Протягом доби Сили оборони також знищили:
- 2 танки;
- 23 ББМ;
- 63 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 6 засобів ППО;
- 1573 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 16 наземних роботехнічних комплексів;
- 772 одиниці автомобільної техніки;
- 3 одиниці спецтехніки.
Попередній максимум був зафіксований 2 жовтня 2026 року, коли Сили оборони України знешкодили 2500 російських окупантів.