Новий рекорд: ЗСУ скоротили чисельність росармії на 2560 військових

За добу з 15 по 16 листопада російська армія втратила 2560 військовослужбовців. Це новий рекорд добових втрат РФ від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Протягом доби Сили оборони також знищили:

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2 танки;

23 ББМ;

63 артилерійських систем;

4 РСЗВ;

6 засобів ППО;

1573 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

16 наземних роботехнічних комплексів;

772 одиниці автомобільної техніки;

3 одиниці спецтехніки.

Попередній максимум був зафіксований 2 жовтня 2026 року, коли Сили оборони України знешкодили 2500 російських окупантів.