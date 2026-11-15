Україна планує виконати ключові умови вступу до ЄС у першій половині 2027 року

Україна планує прискорити виконання реформ, необхідних для вступу до Європейського Союзу, та отримати позитивну оцінку їх виконання у першій половині 2027 року. Це має забезпечити подальше просування переговорів про членство після відкриття переговорних кластерів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками засідання спеціальної робочої групи IBAR Task Force у Брюсселі.

За його словами, головними темами робочого візиту стали пришвидшення вступу України до ЄС, виконання необхідних реформ і подальша фінансова підтримка держави.

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У засіданні групи, створеної спільно з Європейською комісією, також взяв участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Які завдання Україна має виконати до 2027 року

Робоча група IBAR Task Force діє вже місяць. До неї входять представники уряду, парламенту, Офісу президента, правоохоронних органів та незалежних судових інституцій.

Головним завданням на найближчі місяці є прискорення виконання проміжних критеріїв за переговорним кластером 1 “Основи”.

Україна розраховує підготувати позитивний звіт про виконання цих критеріїв (IBAR) у першому півріччі 2027 року.

За словами прем’єра, за перший місяць роботи групи вже виконано частину заходів, запланованих на листопад. Надалі необхідно зберегти цей темп і прискорити виконання наступних завдань.

Фінансова підтримка та програма Ukraine Facility

Окремо учасники засідання обговорили вдосконалення Плану України, який є частиною програми фінансової підтримки Ukraine Facility.

Йдеться про забезпечення практичного виконання реформ і збереження необхідного фінансування з боку Євросоюзу.

Корецький наголосив, що План України допомагає перетворювати євроінтеграційні зобов’язання на конкретні результати.

Прем’єр подякував Європейській комісії, єврокомісарці з питань розширення Марті Кос та учасникам робочої групи за співпрацю у виконанні євроінтеграційних зобов’язань України.