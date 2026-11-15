Єврокомісарка Марта Кос високо оцінила роботу Верховної Ради під час війни

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос високо оцінила роботу Верховної Ради, яка продовжує ухвалювати євроінтеграційні закони в умовах російських атак. За останні два пленарні тижні український парламент підтримав 12 законопроєктів, спрямованих на виконання зобов’язань перед ЄС.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук за підсумками зустрічі з Мартою Кос у Брюсселі.

За його словами, єврокомісарка наголосила, що український парламент демонструє виняткові результати в умовах, з якими не стикається жоден інший парламент Європи.

Реклама

Реклама

Під час зустрічі сторони обговорили висновки Європейської комісії щодо прогресу України, останні законодавчі рішення та подальші кроки на шляху до членства в Євросоюзі.

Які євроінтеграційні рішення ухвалила Верховна Рада

За словами Стефанчука, за два останні пленарні тижні парламент підтримав 12 законопроєктів, пов’язаних із європейською інтеграцією та виконанням програми Ukraine Facility.

Чотири з них ухвалили в цілому, ще вісім — у першому читанні.

Серед ключових рішень — приведення антикорупційного законодавства у відповідність до стандартів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Також парламент продовжив дію підвищеної ставки податку на прибуток банків до 2027 року.

Крім того, Верховна Рада ратифікувала угоди з Європейським інвестиційним банком щодо залучення 100 млн євро на соціальне житло.

У першому читанні підтримано й законодавчі зміни, необхідні для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Як повітряні тривоги впливають на роботу парламенту

Стефанчук зазначив, що депутати змушені працювати в умовах постійних російських атак.

Повітряні тривоги переривають пленарні засідання та скорочують час, доступний для розгляду законопроєктів.

Під час зустрічі з Мартою Кос обговорили ці труднощі та способи забезпечення безперервної роботи Верховної Ради.

Співпраця з Польщею, Угорщиною та парламентами країн-кандидатів

Окремою темою переговорів стала парламентська дипломатія.

Стефанчук розповів про розширення співпраці з польськими парламентарями та відновлення конструктивного діалогу з Угорщиною.

Також Україна запропонувала створити платформу для співпраці між парламентами держав — кандидатів на вступ до Європейського Союзу.

Голова Верховної Ради подякував Марті Кос за визнання роботи українського парламенту, готовність допомагати та підтримку європейського майбутнього України.