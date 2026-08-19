Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України

Верховна Рада призначила колишнього керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ Євгенія Хмару міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 312 народних депутатів.

Про результати голосування повідомила Верховна Рада.

Президент Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Хмари та перепризначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ. Головним завданням обох міністрів президент назвав збільшення сили України.

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«Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко: потрібно більше сили для України. І це буде», — заявив Зеленський.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що після призначення очільників Міноборони та МЗС формування нового уряду завершено.

Протягом останнього місяця Хмара тимчасово виконував обов’язки міністра оборони. За словами Корецького, він забезпечив безперервність роботи відомства та збереження ключових процесів під час кадрових змін.

Хмара замінив на посаді Михайла Федорова, якого звільнили у липні 2026 року під час урядової реорганізації.

Що відомо про Євгенія Хмару

Євгеній Хмара — генерал-майор і кадровий спецпризначенець. До переходу в Службу безпеки він служив у центрі спеціального призначення Національної гвардії «Омега» та спеціалізувався на мінно-вибуховій справі.

Із 2011 року Хмара проходив службу в Центрі спеціальних операцій «А» СБУ, відомому як «Альфа». Він починав як боєць штурмової групи, а згодом очолив один із найрезультативніших спеціальних підрозділів України.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Хмара брав участь в обороні та звільненні Київської області, а після деокупації регіону виконував бойові завдання на Донеччині.

У 2022 році він керував операцією зі звільнення острова Зміїний. Повернення острова під контроль України мало військове та стратегічне значення, зокрема для ситуації у Чорному морі.

У квітні 2023 року Зеленський призначив Хмару начальником Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом СБУ. У серпні того ж року він отримав звання бригадного генерала, а в червні 2024-го — генерал-майора.

У серпні 2025 року Хмара очолив реорганізований Центр спеціальних операцій «А» СБУ. Підрозділ під його командуванням активно застосовував безпілотники та інші засоби для знищення російської техніки й особового складу.

Після відставки Василя Малюка в січні 2026 року Хмара став тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. У липні він залишив керівництво спецслужбою, був призначений заступником міністра оборони, а з 20 липня тимчасово очолював відомство.

Для повноцінного призначення міністром оборони Хмара мав залишити військову службу, оскільки відповідно до українського законодавства цю посаду повинна обіймати цивільна особа. Напередодні голосування він погодився виконати цю вимогу.