Міграційна криза на Канарах: за два дні на острови прибули понад 2300 людей

У суботу, 14 листопада, на Канарські острови в Іспанії прибули 1488 мігрантів, що стало найбільшим добовим показником за всю історію спостережень. Лише за два дні Атлантичним океаном до архіпелагу дісталися понад 2300 людей, перевантаживши місцеві служби прийому мігрантів.

Про це повідомляє Euronews.

Найбільше людей прибуло на острів Ель-Єрро: 12 великих дерев’яних човнів доставили 1235 мігрантів. Ще 203 людини перебували на судні, яке перехопили біля Гран-Канарії, а 50 дісталися Тенерифе.

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За попередніми даними, серед прибулих у суботу були 108 жінок і 167 неповнолітніх.

Попередній добовий рекорд зафіксували 7 листопада 2020 року, коли до Канарських островів прибули 1461 людина на 33 човнах.

Загалом за 13–14 листопада до архіпелагу дісталася 2331 людина на 22 суднах.

Острів Ель-Єрро оголосив надзвичайну соціальну ситуацію

Президент Канарських островів Фернандо Клавіхо заявив, що безперервне прибуття човнів із мігрантами в листопаді повністю перевантажило ресурси острова.

За попередні п’ять тижнів на Ель-Єрро прибули понад 8000 людей. Місцева влада вже оголосила надзвичайну ситуацію в соціальній сфері.

Для порятунку мігрантів залучили шість суден Морської рятувальної служби Іспанії та два патрульні катери Цивільної гвардії.

Станом на суботу в центрі тимчасового прийому іноземців на Ель-Єрро перебували 317 людей без урахування останніх прибулих. Ще 158 мігрантів перевезли на Тенерифе поромом.

Одинадцять людей, які прибули раніше, залишалися в лікарні острова.

Клавіхо звернувся до єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера із закликом терміново відреагувати на ситуацію.

За словами президента Канарських островів, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв невідкладно скликати міжвідомчу комісію з питань імміграції.

Чому кількість мігрантів різко зросла

За даними Міністерства внутрішніх справ Іспанії, у жовтні на Канарські острови прибули 6194 мігранти. Це найбільший місячний показник на Атлантичному маршруті з 2023 року.

Очікується, що потік мігрантів не зменшиться до грудня, коли на маршруті зміняться погодні умови.

Більшість човнів прямують до Канарських островів із Сенегалу, Гамбії та Мавританії. Довжина цього небезпечного морського маршруту перевищує 1000 кілометрів.

Влада Канарських островів пов’язує зростання кількості прибуттів із послабленням контролю з боку сил безпеки Сенегалу, частину яких залучили до забезпечення спортивних заходів у Дакарі.

Водночас сенегальський мігрант Тімбо Самб, який уже 20 років живе в Іспанії, називає серед причин міграції корупцію, безробіття та втрату надії на краще майбутнє.

Самб, який прибув до Іспанії у 17 років із четвертої спроби, вважає, що Європа повинна створити безпечніші шляхи для міграції з Африки.

Колишній радник уряду Канарських островів із питань міграції Чема Сантана наголошує, що жителі Ель-Єрро протестують не проти мігрантів, а через повільну реакцію влади.

На його думку, необхідно посилити місцеві служби прийому та якнайшвидше перевозити прибулих на інші острови, щоб уникнути колапсу.